El mundo está a la expectativa de ir a los cines para ver la tan esperada película 'Spider-Man: No Way Home'.



Sin embargo, el miedo persistente es que las primeras personas en verla realicen algún tipo de ‘spoiler’ o cuenten un avance que dañe alguna sorpresa de la cinta.



Por eso, le traemos varios consejos para evitar a esas personas que publican detalles de las películas.

Con ello, usted mismo podrá enterarse luego si en esta película estarán los tres actores que dieron vida a ‘Peter Parker’ o cómo terminarán las cosas después de que los villanos más recordados hagan presencia en la cinta.



Tenga en cuenta que las técnicas que serán explicadas reducen las posibilidades de ver un avance, pero no las eliminan completamente. Por esto, es recomendable navegar con cuidado en las diferentes redes sociales para no encontrarse con una mala sorpresa.



(Le puede interesar: ‘Spider-Man, No way Home’: se filtra posible spoiler de la película).

Twitter: evite un trino con 'spoilers'

Así puede evitar spoilers en Twitter. Foto: iStock

Sin duda, Twitter es una de las redes sociales que más ‘spoilers’ puede contener. Por esta razón, debe seguir estos pasos para reducir la probabilidad de ser noqueado con algún avance indeseado.



En esta red social existe una opción para bloquear ciertas palabras claves, y con ello los tuits que las contengan.



(Siga leyendo: ¿Qué hacen hoy los actores de la primera película de 'Spiderman'?).



Para ello, diríjase a su cuenta. Dele clic a la opción que dice ‘Configuración y Privacidad’.



Después, seleccione la categoría ‘Seguridad y elegir Palabras Silenciadas’.



En ese campo, usted puede escribir las palabras que desea bloquear. Algunas recomendaciones son: Spiderman, Tom Holland, Zendaya, Marvel, Spider-Verse, ‘No Way Home’, Tobey Maguire, Andrew Garfield, entre otras.

Facebook: así puede bloquear avances indeseados

Utilice la herramienta de Facebook para bloquear. Foto: iStock

Al igual que Twitter, Facebook tiene una configuración para bloquear las publicaciones, personas o páginas que no desea ver.



Ingrese a su cuenta, dé clic sobre el icono con forma de triángulo ubicado en la parte superior derecha. Esto le desplegará un menú. Ingrese a la sección ‘Configuración y privacidad’. Luego dé clic en la opción que dice ‘Configuración’.



(Lea también: Aquí puede ver al Spiderman de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland).



Posteriormente, será redirigido a una ventana nueva en la que encontrará en el lateral izquierdo un panel. Seleccione ‘Bloqueos’.



Identifique el nombre de los usuarios, mensajes de alguien en particular, invitaciones, aplicaciones y páginas que puedan arruinar su película. Por último, escríbalos en los campos destinados para la función.



Si bien esta herramienta no es tan completa como la de Twitter, le ayudará a evitar los ‘spoiler’ en Facebook.

YouTube, sin personas que arruinen la película

Lo más probable es que después del gran lanzamiento, diferentes canales de YouTube publiquen sus reacciones, sus opiniones o el resumen de la cinta.



Para evitar a toda costa este tipo de contenidos relacionados con Spiderman: No Way Home, lo mejor es que durante el tiempo previo a ver la película, procure no usar la aplicación en computadores. De hecho, lo recomendable es usar solamente el celular.

YouTube es la red social menos propensa a tener 'spoilers'. Sin embargo, la probabilidad no es nula. Foto: iStock

Según el portal especializado ‘Level Up’, existe una herramienta llamada ‘NewPipe’, exclusiva para dispositivos con sistema operativo Android.



(Además: Imperdible: vea aquí el nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home).



Esta aplicación “hará que solo aparezcan videos de los canales a los que está suscrito. Por lo mismo, se les recomienda a los usuarios que dejen de seguir temporalmente los canales que consideren peligrosos”.

Que Instagram no le cuente la cinta

Evite spoiler en Instagram Foto: iStock

Instagram es una de las aplicaciones más usadas en el mundo, por lo cual puede venir cargada de millones de ‘spoilers'. Tome cartas en el asunto y evite toparse con alguno.



Para ello, ingrese a su cuenta desde su celular. En la parte superior derecha dé clic sobre el icono de las tres rayas.



Seleccione ‘Configuración’ y luego ‘Privacidad’. Esas dos acciones lo redirigirán a otra ventana. Oprima la opción ‘Palabras Ocultas’.



(Puede leer: Andrew Gardfield, aburrido de que le pregunten lo mismo sobre Spider-Man).



En la parte inferior está la sección ‘Palabras y frases personalizadas’.



Por último, en el campo de ‘Administrar lista’ escriba las palabras, frases o emojis claves. Para que funcione la herramienta digite cada una de ellas separadas por comas.

Internet y el ingenioso escudo de 'spoilers'

Spoiler Protection 2.0 es una extensión del navegador. Foto: iStock

Según el citado portal, existe una extensión denominada ‘Spoiler Protection 2.0’. Como su nombre lo indica, esta herramienta está diseñada para que nadie arruine la emoción de otras personas por ver las cintas.



Esta extensión está disponible en los navegadores Firefox y Google Chrome y en los dispositivos iOS y Android.



(Le puede interesar: Preventa de 'Spiderman No Way Home': colapsan páginas de los cines).



“Lo que hace ‘Spoiler Protection 2.0’ es bloquear textos, imágenes y videos que tengan relación con las palabras claves que seleccionaste”, publicó el portal ‘Level Up’.



Ingrese en la barra de búsqueda del navegador el nombre de esta herramienta. Por lo general, el primer resultado es el link correspondiente.



Dé clic sobre ‘Agregar’, luego ‘Añadir la extensión’. Esta herramienta puede usarla como cualquier otra extensión del navegador.



Recuerde asegurarse de que las páginas que vaya a utilizar sean totalmente confiables para así evitar robo de información o archivos con virus.

