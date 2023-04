Pronto, la película de Miles Morales, el superhéroe que toma el relevo de Peter Parker en la cinta Spider-Man Un nuevo universo, tendrá una segunda entrega.

Esta vez, la película titulada Spider-Man: Cruzando el Mutiverso y estará en salas de cine en pocas semanas. Se espera que traiga interesantes sorpresas a esta versión animada de la historia. Y, de antemano, ya las está dando.



En el CinemaCon, de Estados Unidos, se han empezado a dar pistas sobre los personajes nuevos que vendrán a acompañar las aventuras de Miles Morales. Esta vez, el nuevo Spider-Man está un poco mayor, a comparación con el niño que era en la primera película, y tendrá que vérselas, nuevamente con personajes de otras dimensiones.

Algunos de estos nuevos personajes ya se han dado a conocer. Spider-Gwen volverá, eso ya es seguro. La pregunta aquí es cómo se desarrollará la química entre ella y Morales.



También estará Spider-Man 2099, cuya voz estará a cargo de Óscar Isaac. Habrá otra Spider-Woman, un Spider-Man India, un Spider-Punk y un Spider-Men.



El estreno será el 2 de junio. La película no vendrá sola, también se anunció que habrá uncorto: The Spider Within.

