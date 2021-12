A Spider-Man: sin camino a casa ya los fanáticos la han calificado como apoteósica, impresionante y el verdadero éxito de Marvel este año- La película de uno de los superhéroes más queridos del cine contemporáneo –gracias al carisma de su estrella Tom Holland-realmente ha calado muy bien entre los fanáticos y ofrece un banquete de acción y aportaciones muy interesantes a la narrativa del universo cinematográfico que ha gestado Marvel en los últimos años.

Además, sin revelar ningún dato que pueda arruinar la experiencia en el cine, es una historia con una identidad propia y que se arriesga un poco más al reconocer el valor de su pasado y no asustare a la hora de ser tierna y emocional. La aventura de un Spider-Man que afronta la revelación de su identidad y los sacrificios que eso conlleva también ha tenido un impacto interesante entre la crítica especializada, que no ha ahorrado elogios positivos para esta historia, dirigida por Jon Watts.



Puede leer: Spiderman: No Way Home, técnicas para no caer en 'spoilers'

Vinnie Mancuso, de la revista digital Collider.com aseguró que es una producción intensa que "vive y muere con sus sorpresas y es tan emocionante como una caída repentina de una montaña rusa que te agita el estómago y hace que flotes". Una descripción muy orgánica y cercana a la experiencia del espectador, que se alinea muy bien a la mirada de Don Caye, del portal Deen of Geek, que se enfoca en el trabajo de su protagonista.



"Tom Holland ofrece su actuación más apasionada como Peter Parker y es la película de Marvel en la que Watts demuestra más confianza”, escribió.



Por su parte Peter Debruge de Variety reconce que “Watts convirtió una premisa difícil de manejar en una propuesta entretenida de superhéroes, atando dos décadas de cabos sueltos en el proceso". Algo que agradecen los fanáticos a muerte de Marvel y su cine."El guion es más coherente de lo que cabría esperar con tantos elementos distintos y no está tan sobrecargado”, fue la apreciación de Benjamin Lee, en el diario británico The Guardian.



Para recordar: ¿Qué hacen hoy los actores de la primera película de 'Spiderman'?

Vive y muere con sus sorpresas y es tan emocionante como una caída repentina de una montaña rusa que te agita el estómago". FACEBOOK

TWITTER

Pero Rodrigo Perez, en su crítica en The Playlist, no se deja embrujar por tanta emoción y sentencia que a pesar de tener “partes agradables, algo de humor y momentos estimulantes, es en realidad una película con muchos defectos, uno de ellos es que hay pocas sorpresas".

En su defensa, Kate Erbland de Indiewire la define como "aatisfactoria, emotiva y un poco inestable”. Para ella, es ágil y no teme bajar las revoluciones en su segundo acto. “El final lo encara con unos 40 minutos espectaculares."



Aunque en lo que la mayoría parece estar de acuerdo (al igual que los fanáticos) es que Tom Holland se erige como el mejor Spider-Man de todas las aventuras cinematográficas del superhéroe arácnido.



Cultura

@CulturaET