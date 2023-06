'Spider-Man: a través del Spider-Verso' es la segunda parte de la película animada ganadora del premio Oscar en la categoría de mejor película animada en el 2019. EL TIEMPO habló con Luna Lauren Vélez, la voz de Río, mamá de Miles Morales.



Vélez inició contando cómo ha sido el crecimiento de su personaje y cómo ha enfrentado la adolescencia de Miles, pues este personaje sabe que ya es momento de dejarlo crecer como un adulto.



"Ya su niño no es tan niño y ella lo sabe, pero también intuye que hay algo más, ella aún no sabe que él es Spider-Man, pero siente que algo va a cambiar y eso es muy difícil para ella, porque ellos son muy amigos", dijo.



Sobre la Río del multiverso que se vió en la película y si esta aparecería en una tercera parte, la actriz de voz dijo que había grabado algunas líneas de este personaje, pero que no tenía el libreto completo, por lo que no sabe qué ocurrirá.



Para desarrollar el personaje de Río, Luna Lauren Vélez se inspiró en su mamá y habló varias veces con ella durante las grabaciones: "Una mujer luchadora, fuerte y quiere lo mejor para su familia y le pregunté muchas cosas a mi mamá".



Finalmente, le preguntamos sobre su opinión del doblaje latino, a lo que respondió que de momento no la ha visto, pero es algo que le gustaría.



Se espera que la tercera parte de la película Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, que finalizaría la saga, sea estrenada en el verano de 2024.

