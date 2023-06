El mundo quiere seguir viendo a Tom Holland en el papel de Spider-Man, en la cuarta película de la saga que protagoniza. Pero el actor se enfrenta al temor que da cuando una película ha llegado muy alto y se espera mucho de sus secuelas. Así lo ha manifestado en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Tom Holland y Jake Gyllenhaal. Foto: Sony

En ella, Holland dio a entender que en cierto punto “preferiría cederle su lugar a otro actor”. Según la publicación esto indica un posible temor a que la próxima película no alcance las altas expectativas que se tienen de esta saga. Lo que, de ocurrir, podría afectar el legado del actor como protagonista de la exitosa saga de Spider-Man.



Holland relató que en las primeras reuniones que se han hecho alrededor de Spider-Man 4, se hicieron preguntas como: “¿Por qué haríamos esto de nuevo?”.



El actor afirmó: “Creo que encontramos la razón para hacerla. Estoy muy, muy satisfecho con el lugar en el que estamos en términos creativos (...), pero también un poco preocupado. Hay un estigma sobre la cuarta entrega en todas las franquicias. Siento que logramos un home run con nuestra primera franquicia y hay una parte de mi que quiere partir con la frente en alto y pasar el bastón al próximo chico afortunado que pueda darle vida a este personaje”.



De alguna manera hay razones para estos temores en lo ocurrido con las dos sagas de Spider-Man anteriores. La de Tobey Mcguire tuvo dos primeras partes exitosas, pero la tercera marcó una caída. Mientras que la de The Amazing Spider-Man, que contó con Adrew Garfield en el papel del superhéroe arácnido, no llegó a completar la tercera película por falta de recaudación en taquilla de las dos producciones iniciales.



Todos esperan Spider-Man 4, pero nada garantiza su éxito en taquilla. La tercera parte, Spider-Man: sin camino a casa, aunque reunió a los tres actores principales que interpretaron a este superhéroe y la crítica fue favorable, no ha sido vista como la mejor de todas.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET