Hace casi un año se conoció que ‘Soy leyenda’ tendría una secuela; sin embargo, los fanáticos del film no tuvieron más detalles sobre la nueva entrega y la expectativa se hizo cada vez más grande.



Ante la creciente duda de los internautas por saber más de la nueva película, Akiva Goldsman, quien fue el productor y guionista de la primera cinta, reveló en una entrevista importantes datos de lo que será este nuevo lanzamiento. ¿Estará Will Smith? ¿Cómo iniciará? ¿Qué pasará con el final alternativo de la primera?

Es importante resaltar que ‘Soy leyenda’ fue una película estrenada en 2007 y protagonizada por Will Smith, la cual no solo se destacó como un éxito a nivel mundial, sino que también fue un hito en los largometrajes de zombies.



Después de una década y ante la expectativa, Goldsman reveló en una entrevista con el medio Deadline que el film contará con la participación del actor Michael B. Jordan, quien también cumplirá el rol de productor.



Sin embargo, lo que llamó la atención de los fanáticos es que en ‘Soy leyenda 2’, Will Smith también estaría confirmado. Incluso la cinta tendrá como base el final alternativo de la anterior.



“Nos queremos centrar más en el libro de Richard Matheson y en el final alternativo de la primera película en lugar de en el normal”, continuaba Goldsman.

Además, señaló que la entrega estaría influenciada por ‘The Last of Us’, la nueva serie de HBO que tiene conmocionado al mundo.



“Esta (‘Soy leyenda 2’) comenzará algunas décadas después que la primera. Estoy obsesionado con ‘The Last of Us’, donde vemos el mundo en un punto postapocalíptico, pero también tras un lapso de unos 20 o 30 años. Puedes ver como la tierra reclama el mundo, y hay algo precioso en la pregunta de, a medida que el hombre es relegado en su puesto de teniente principal, ¿qué ocurre? Esto será principalmente visual en Nueva York. No sé si subirán al Empire State Building, pero las posibilidades son infinitas”, dijo.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

