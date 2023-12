Will Smith revela sorprendente actualización sobre la secuela de ‘Soy Leyenda’

Durante el Red Sea International Film Festival, que se lleva a cabo en Arabia Saudí entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre, el actor Will Smith, de 55 años, dio algunos detalles sobre el proyecto de ‘Soy Leyenda 2’, sobre el cual había rumores desde hace unos meses.



Smith, cuyas participaciones en público han sido contadas desde el incidente de la bofetada a Chris Rock en la gala de los Oscar de 2022, no solo dio a conocer en qué va la secuela de la cinta estrenada en 2007 por Warner Bros, sino que participará el actor Michael B. Jordan.

Soy leyenda Foto: Warner Bros. Pictures



“Mañana tengo una llamada con Michael B. Jordan. Estamos muy cerca. Probablemente estoy dando demasiada información. El guion acaba de llegar”, adelantó el actor.



También, aclaró que la secuela partirá de un final alternativo que se ha convertido en el canon de la saga: "Hay que ser un verdadero fan de 'Soy leyenda' para saber esto, pero en la versión para cine, mi personaje muere, pero en el DVD había una versión alternativa del final en la que mi personaje vivía. Nos quedamos con la mitología de la versión en DVD. No puedo decirte nada más, pero Michael B. Jordan está dentro".



La primera película, basada en una novela homónima de Richard Matheson, fue dirigida por Francis Lawrence, quien se espera que regrese en la segunda entrega.

Los rumores sobre el regreso de la cinta de ciencia ficción iniciaron en marzo de 2022, cuando se dijo que el guionista Akiva Goldsman escribiría el libreto de la secuela tras haber estado a cargo del de la primera película.



En el mes de febrero, Goldsman ya había dado otro pequeño adelanto sobre la película: “Comenzará unas décadas más tarde que la primera. Estoy obsesionado con ‘The Last of Us’, donde vemos el mundo justo después del apocalipsis, pero también después de un lapso de 20 a 30 años (…) Nos remontamos al libro original de Matheson y al final alternativo en comparación con el final de la película original. De lo que Matheson hablaba era de que el tiempo del hombre en el planeta como especie dominante había llegado a su fin. Eso es algo realmente interesante que vamos a explorar. Habrá un poco más de fidelidad al texto original”, explicó en su momento.



Sobre el papel de Michael B. Jordan se sabe que será un protagónico del cual no se conocen detalles; además, estará a cargo de la producción.

Will Smith. Foto: Ricardo Maldonado / EFE



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

