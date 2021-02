La joya escondida de Amazon Prime Video

Un músico que toca en una banda de rock está perdiendo la audición. No es el fin de la historia o la frase para matar la sorpresa, sino la premisa con la que arranca la película Sound of Metal, una producción que, sin hacer ruido, se está convirtiendo en uno de esos pequeños tesoros que consiguen brillar en la plataforma Amazon Prime Video.

Ruben viaja en su destartalada casa rodante junto con su novia Lou. Está deprimido y no sabe cómo lidiar con un problema de audición que parece querer arrancarlo de su amor por la música y sus aventuras como alma libre.



También puede leer: Películas de México, Guatemala y Chile podrían aspirar al Óscar



Quizá uno de los mayores temores que rodeaban a esta película haya sido que se dejara llevar fácilmente por el drama de autosuperación para ganar, sin riesgos, la emoción del espectador; pero no fue así. Sound of Metal se abre paso por encima del retrato lastimero o cruel de Ruben y su travesía a un cambio radical de vida.



De la mano del actor británico Riz Ahmed –que tiene una carrera entre el mundo del rap, el cine independiente y hasta un papel en Rogue One, la famosa cinta derivada de la saga de Star Wars– se consolida un personaje lleno de misterios y ansiedades.





Un alma torturada (nunca se sabe realmente por qué) a la que le toca tomar decisiones profundas. Pero lo bueno es que no lo hace a través de la representación excesiva de sus sentimientos frente a una cámara.

Lou es interpretada por Olivia Cooke. Foto: Amazon Prime Video

En la película, dirigida por el documentalista Darius Marder, que se estrenó en la ficción, hay espacio para que el músico se acerque a una comunidad de personas sordas y con problemas de adicción.



Pero también escarba en su furia ante el hecho de estar solo en una nueva batalla (sin conciertos, sin amor y sin baquetas) y debe reconocer sus temores y dependencias más fuertes.



Le puede interesar: Esta es la espeluznante imagen Jared Leto como el Joker



Sin embargo, hay que insistir en que Sound of Metal no es un relato de una persona en situación de discapacidad tratando de amoldarse, ni el de un roquero peleando con el destino por no perder su pasión por tocar, sino la representación de un purgatorio personal que llega a tener un alcance más amplio.

Escarba en su furia ante el hecho de estar solo en una nueva batalla (sin conciertos, sin amor y sin baquetas FACEBOOK

TWITTER

Así lo definió también Ahmed en una entrevista. “Ruben se parece un poco a nuestra sociedad, ambos adictos al trabajo, repentinamente enviados a un bloqueo por una crisis de salud que obliga a revaluar lo que realmente importa, y pensar quién es y qué le da valor”, recordaba el protagonista en un artículo de The Washington Post.

La película es mucho más que una histpria de música. Foto: Amazon Prime Video



Ruben sufre casi todo el tiempo, se acerca un poco al infierno y hasta tiene una especie de ángel que trata de encauzarlo. Ese ángel es Joe, interpretado de manera magistral por el actor Paul Raci, que consigue dar un respiro a la presencia de Ruben que abarca casi todos los momentos del filme. De hecho, el trabajo del coprotagonista logra robarse por un buen rato el show.

En películas como Sound of Metal es muy difícil ofrecer tantos detalles. En realidad es mejor verlos y descubrir que algunos parecen imperceptibles, pero en conjunto le dan forma a una arriesgada narrativa en la que tal vez hace falta un poco más de la historia de Lou, pero que en realidad sobrepasa las expectativas al meterse en la cabeza de un hombre común y fracturado emocionalmente que vive entre la distorsión de su realidad auditiva y el silencio, en una experiencia que, en el buen sentido, podría sonar muy fuerte para el Óscar.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1