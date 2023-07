El tráfico de niños en América Latina es un protagonista más de "Sound of Freedom", un filme con Jim Caviezel en el papel principal que se estrena este martes en salas de EE.UU. y fue escrito y dirigido por el mexicano Alejandro Monteverde. Producido por el también mexicano Eduardo Verástegui, el filme se pre estrenó en Miami el 22 de junio y, de acuerdo con el medio especializado Deadline, ha recaudado 10 millones de dólares en la venta por anticipado, cantidad que se espera duplicar en los primeros seis días de exhibición en salas.

"Sound of Freedom" está basado en hechos verídicos y, como otros producidos por Verastegui, persigue una buena causa y habla de fe. Caviezel, que ha dicho que esta es su película más importante después de "La pasión de Cristo", interpreta a un agente federal estadounidense que deja el trabajo y dedica su vida a rescatar niños víctimas de tráfico humano por todo el mundo.



Otro tema: R.M.N.: La impactante película de drama, racismo y xenofobia en la tierra de Drácula

Facebook Twitter Linkedin

Caviezel dice que su nueva cinta es la más importante de su carrera. Foto: Angel Studios

El agente se embarca en una misión muy peligrosa en Colombia para rescatar a la hermana de uno de los menores a los que libró de la trata humana. Además de Caviezel ("La Pasión de Cristo", "Frequency", "Deja Vu"), actúan en "Sound of Freedom", Mira Sorvino ("The Final Cut", "Psych", "After Ever Happy"); Bill Camp ("12 Years a Slave", "The Queen's Gambit", "Joker"); José Zúñiga ("Twilight", "Madame Secretary", "American Crime Story"). Eduardo Verástegui ("Unplanned", "Son of God", "Paul Blart: Mall Cop 2"), quien también es productor, es otro de los miembros del elenco del filme escrito y dirigido por Monteverde ("Bella", "Little Boy"). "Sound of Freedom" (Sonido de libertad) es un filme de Angel Studios, la plataforma que otorga a los cineastas un control creativo total para financiar colectivamente, crear y distribuir películas y series de televisión a nivel mundial.



Le da contexto: Mel Gibson invita en un video a ver película sobre trata de niños en Colombia

"Esta película mantendrá en suspenso y al borde de sus asientos al público y nos alentará a todos a tomar medidas", dijo Neal Harmon, director ejecutivo de Angel Studio, en un comunicado. Y "muy orgulloso de ser parte de esta impactante película" está Jim Caviezel, contó, quien interpreta al protagonista. "De hecho, diría que esta es la segunda película más importante que he hecho después de La Pasión de Cristo", afirmó. Los primeros proyectos de los Angel Studios fueron "The Chosen" y "Dry Bar Comedy".



EFE