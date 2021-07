'Sorry We Missed You', una película contra la explotación laboral

Ken Loach es un director al que le gusta poner contra las cuerdas a sus protagonistas y darles unas cuantas bofetadas emocionales al espectador. Su filmografía es una mezcla de drama familiar y crítica dura al sistema en el que vive la sociedad británica, pero su mensaje es tan universal como visceral. Y lo que hace es imperdible.

Una prueba contundente es su nueva película, ‘Sorry We Missed You’, que se estrena el 8 de julio en Colombia y en la que el realizador de 85 años afina su aguda mirada a esa realidad laboral (antes de la pandemia) basada en la libertad de gestión, en la que eres tu propio jefe, manejas tu tiempo y desarrollas una dinámica de trabajo que termina dando beneficios y que se apoya en la tecnología y las aplicaciones.



Un esquema que el propio director ha considerado como un modelo de autoexplotación del mismo empleado. La película, de 2019, cuenta la historia de Ricky, un hombre ahogado por las deudas que consigue comprar una furgoneta y la inscribe en una empresa que hace entregas de paquetes que han sido adquiridos por internet. Un nuevo panorama parece dibujarse en la vida del protagonista que, a su vez, pretende acercarse a su familia, un poco fracturada emocionalmente por esa batalla por sobrevivir.

Kris Hitchen hace un papel conmovedor y muy humano en la película. Foto: Joss Barratt

Sin embargo, Loach, fiel a su estilo, demuestra que la cura puede ser peor que la enfermedad. Conforme Ricky entra en el sistema, se da cuenta de que a través de una aplicación de ubicación y tiempo lo presionan sin cesar, debe ser más rápido y no hay respiro en su travesía diaria entre trancones, accidentes y algunos clientes enojados que reciben sus paquetes.

Un nuevo mundo con apliicaciones midiendo el rendimiento laboral se critica en esta historia. Foto: Sixteen Films

En su rostro no hay ese atisbo de esperanza que se notó cuando agarró en sus manos las llaves de la camioneta que iba darle un mejor futuro, sino un rictus de tensión y ansiedad que parece ahorcarlo todo el tiempo. El actor Kris Hitchen revela de manera muy natural, sin artificios, esas emociones. Su interpretación de Ricky es totalmente convincente.

Conocido por su participación en series de televisión y películas independientes en el Reino Unido, de la mano de Loach consigue dar un salto interpretativo interesante, pero a la vez representa un halo de esperanza en esta narración que tiene un matiz de tragedia.



“Realmente creo que la película da un paso más allá de denunciar un estilo de trabajo o de explotación y lo que plantea en realidad, es que más allá de una batalla de ricos y pobres, lo que es esencial en este mundo es tratar de mantener a la familia unida”.



“Claro, el tema es impactante, pero, a pesar de esas circunstancias trágicas que rodean (y crecen conforme pasan los minutos) a Ricky y a los suyos, uno siente que el amor entre ellos tiene la fortaleza para resistir”, explica el propio Hitchen en una entrevista telefónica con EL TIEMPO.

Ken Loach en un momento del rodaje. Foto: Sixteen Movies

Sorry We Missed You muestra lo difícil que es para algunas personas conseguir lo que el mundo les promete o lo que se merecen y eso no está simplemente signado en algo económico.



Ken Loach lo reveló antes en I, Daniel Blake (2016), con la travesía de un carpintero con problemas cardíacos que le impiden trabajar y cuando decide acudir a un programa de asistencia social, le exigen tener un empleo para recibir ayuda. En ese horroroso juego de burocracia y corrupción, el protagonista conoce a una madre soltera que se convierte en su única amiga y apoyo.



“En el caso de nuestra historia, Ricky sufre por los ajustados límites de tiempo en las entregas, la necesidad de doblarse en los turnos y recibir muchas veces el mensaje de que no está cumpliendo con las metas. Pero en ese día a día también reconoce que tiene un conflicto con su hijo adolescente que tendrá que resolver; que el poco tiempo que le queda para ver a su hija más pequeña es muy valioso y que su esposa va a ser todo lo posible por no dejarlo derrumbarse”, recalca el actor.



Sorry We Missed You es una película que impacta, que da rabia y puede ser incómoda, pero al final es un grito de esperanza y de cambio en un mundo en el que todo se reemplaza y todo se mide. Ricky pierde hasta el derecho a ir al baño, pero comienza a entender, entre sacrificio y sacrificio, lo que realmente importa.



