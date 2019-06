Las mujeres poderosas de ‘X-Men: Dark Phoenix’

Luego de una tarde de preguntas y disparos de una veintena de cámaras fotográficas durante una promoción de la película ‘X-Men: Dark Phoenix’ en México, sus protagonistas: Sophie Turner (‘Game of Thrones’) y Jessica Chastain (‘Interestelar’) tuvieron un pequeño respiro en la maratónica agenda alrededor de la última entrega de la saga de superhéroes mutantes con conflictos profundos.



Turner tuvo tiempo para comer unas galletas que traían dibujado su rostro, mientras Chastain se recuperaba de un pequeño malestar.

Fue interesante ver a ambas en una dinámica muy casual y muy humana, en contraste con el poder indescriptible que revelan en la película, que acaba de estrenarse en Colombia.



Sophie Turner regresa al papel de Jean Grey, una mutante que parece afrontar un ciclo de inestabilidad emocional. Lo complicado es que esa condición la podría convertir en el enemigo más poderoso de los X-Men. Mientras Chastain asume un rol un poco más cercano a la de una mentora, en una mixtura que también acarreará consecuencias inesperadas.



De nuevo, los conflictos de poder, la reflexión alrededor de la intolerancia y los choques que generan ideologías en conflicto aparecen a la par con la acción y la pirotecnia visual de una saga de superhéroes que siempre ha intentado ofrecer una narrativa no tan ligada a las fórmulas de otras producciones del género.

Lo que ‘X-Men: Dark Phoenix’ aporta en este cierre es una especie de conciencia de género y de empoderamiento femenino, que son en realidad lo que le da un tono diferencial a la producción. Precisamente, las actrices conversaron con EL TIEMPO acerca de su experiencia en esta película.



¿Cómo define ser parte de esta aventura que cierra un ciclo en la saga de ‘X-Men’?



Jessica Chastain: ‘Dark Phoenix’ es uno de los cómics más populares en la historia de ‘X-Men’. La última vez que esta historia fue contada fue desde una posición secundaria, no fue la historia principal de la película. Entonces es maravilloso ahora enfocarse en lo que una audiencia ha amado por años y darle la historia a Jean, porque fue suya todo el tiempo.



Hay un área gris, un contexto donde los personajes no son buenos del todo o malos del todo.



Sophie Turner: Pienso que, de hecho, Jean refleja a ambos; una protagonista y una antagonista, como el personaje de Jessica. Nadie en esta película es simplemente…



Jessica Chastain: ¿Scott tiene un área gris en esta película? (refiriéndose a Scott Sumers o Cíclope)



Sophie Turner: Estoy segura que tiene algunas cosas molestas en él... Pero no, en esta película no, vendrán en la próxima. Pero sí, pienso que eso es lo genial de esta película, que no se cuenta de una manera anticuada en donde solo hay un villano y un héroe, y el héroe triunfa. Esta es una forma diferente de contar una historia de superhéroes. Todos los personajes sobresalen, todos tienen una historia maravillosa, y es genial ser parte de eso.



Pero se nota una química especial con Jessica Chastain…



Sophie Turner: ¿De verdad? Sí, totalmente.



Bueno, ¿y cómo lograron esa conexión frente a la cámara?



Jessica Chastain: Ayuda mucho cuando estás trabajando con un gran actor. Cuando he estado en películas con actores que no hacen realmente nada es como ‘¿qué vamos a crear aquí?’. Porque mucho de cómo yo me acerco a una escena tiene que ver con lo que la otra persona está haciendo… Escuchar y reaccionar, no actuar sino reaccionar a lo que está pasando. Es como un juego de tenis que va y vuelve, se hace fácil. Creo que la química se crea desde ahí.



El cine ha elevado el mensaje de los cómics, ¿cuál es la importancia del cómic en esta película?



Sophie Turner: Algo maravilloso es que Simon Kinberg (director del filme) nos dejó en claro que en esta película él realmente quería tomar bastante de los cómics y representarlo lo mejor posible en la pantalla. Definitivamente yo tomé mucho de esos cómics, cuando empecé en ‘X-Men: Apocalypse’ ya estaba al tanto de la historia y eso es esencial para nosotros como intérpretes y para los seguidores de la saga, pues, en este caso, para ellos hacemos esta representación de Jean Grey.



Bueno, ¿y qué piensan de esos fanáticos?



Jessica Chastain: Yo amo a quien sea que esté muy apasionado por algo. Y lo que es maravilloso de los fanáticos, particularmente, es que hay un sentido de distancia (…) Ese sentimiento de que soy chévere y diferente frente a otras personas. Adoro quien se emociona por estar en este universo de superhéroes y quien lo comparte, para mí es una bendición ser parte de todo esto.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Redacción Cultura

Ciudad de México*(*) Por invitación de 20th Century Fox