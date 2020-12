Sophia Loren: la eterna diva del cine vuelve a la pantalla

Sophia Loren luce en la pantalla como la Sophia Loren actual: una mujer maternal pero ruda, con las señales del paso del tiempo. Ella y su personaje tienen 86 años.



Hacía una década que no se paraba enfrente de una cámara. Asistía a eventos y festivales, pero no aceptaba papeles. Sin embargo, su hijo –el director, productor y guionista Edoardo Ponti– le hizo justicia con su papel de madame Rosa en La vida ante sí, una película que se estrenó hace poco en Netflix.

“Así es como yo veo a mi madre. Siempre quiero mostrar a Sophia Loren no como la diva, sino como la actriz, la mamá y la artista que yo conozco”, le dijo a la agencia Efe.



Sophia fue el amor platónico de varias generaciones. Pero su éxito en la gran pantalla no radicaba solamente en su esplendor, era –es, como lo demuestra en esta película– una actriz con mucho carácter que tuvo que luchar contra el estereotipo de mujer sensual para no quedar encasillada en papeles de ‘bonita’.



Uno de los máximos representantes del neorrealismo italiano –el gran realizador y también actor Vittorio de Sica– fue quien explotó todo el potencial de esta mujer nacida en Roma y criada en Puzzuoli, un pueblito cercano a Nápoles. Hija de una pianista y un arquitecto (que la abandonó siendo muy niña), Sofia Villani Scicolone –Sophia Loren, en el mundo artístico– se sintió atraída por el cine desde muy pequeña, pero jamás consideró convertirse en una actriz. Estudió para ser docente, pero no terminó la carrera.



Sophia Loren en la desgarradora 'Dos mujeres', de Vittorio de Sica. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Se ‘graduó’ de varios certámenes de belleza –incluido el de Miss Italia en 1950, en el que logró el título de la más simpática– y debutó en la pantalla gracias a un productor de cine que la doblada en edad; Carlo Ponti la descubrió entre las jóvenes que tendrían 17 o 18 años, cuando fue jurado de unos de esos concursos. Ese momento marcó el inicio de su camino en la actuación y el de una relación que significó el verdadero amor en su vida y que duró hasta la muerte de Ponti, en el 2007.



Cruzarse con De Sica fue para Loren como sacarse la lotería. Se consagró, entre comillas, como el rostro amable de la filmografía del maestro italiano, marcada por la crudeza de la posguerra. Cuando se conocieron, ella ya había hecho varias apariciones en la TV italiana y había pasado por una academia de actuación en Nápoles. Bajo su tutela, Sophia explotó todo su humor al lado de Marcello Mastroianni, en la tragicomedia Matrimonio a la italiana, en 1964, y dejó la piel como una madre violada que protege a su hija durante la llegada de los aliados a Italia en la Segunda Guerra Mundial, en la desgarradora cinta Dos mujeres (1960).

La ciociara –el título original de la película y que es el gentilicio de una zona rural en Italia– le mereció su mayor cantidad de premios actorales en una filmografía que roza el centenar de producciones, incluido el Óscar, siendo la primera intérprete en obtener la estatuilla a mejor actriz principal con una película en lengua no inglesa. El segundo Óscar que ganó fue el honorífico, en 1991; también fue reconocida en los festivales de cine de Cannes, Venecia y Berlín, y en las ceremonias de los Bafta y los Globos de Oro.

En una época en la cual las cirugías estéticas y los tratamientos de belleza eran escasos, Loren representaba la perfección estética: cintura diminuta, formas perfectas, y un rostro de pómulos prominentes, labios carnudos y ojos alargados de mirada expresiva. Era espectacular.



Su nombre figuró entre el grupo de beldades italianas que verdaderamente brillaron por sus cualidades dramáticas –como Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida y Lucía Bosé–; sin embargo, ninguna alcanzó los niveles de popularidad de Loren en Hollywood, donde a mediados de los años 50 compartió créditos con estrellas de la talla de Frank Sinatra, Cary Grant, Marlon Brando, Anthony Quinn, Clark Gable, Peter Sellers, John Wayne, William Holden o Paul Newman, y trabajó con directores como Sidney Lumet, Michael Curtiz y George Cukor en El Cid, La caída del imperio romano, La condesa de Hong Kong, El hombre de La Mancha, El puente de Cassandra, Arabesque o Lady L.



'Matrimonio a la italiana', con Sophia Loren y Marcello Mastroianni. Foto: Archivo. EL TIEMPO

No faltaron los escándalos, el más sonado por evasión de impuestos por el que permaneció en la cárcel 18 días, ni los altibajos en su trabajo. Hollywood y los famosos estudios Cinecittà de Roma fueron el segundo hogar de Loren, que tuvo dos hijos, ambos realizadores y productores de cine. De la mano de Edoardo, que la ha dirigido en tres oportunidades, aceptó volver a un set. “Con mi madre puedo repetir la misma escena diez, doce, quince veces. Nunca se rinde”, cuenta.



La vida ante sí es una trama sin muchas sorpresas, acerca del racismo, la orfandad y la migración. Su gran regalo, sin duda, es volver a ver a Sophia Loren en la pantalla. La gran dama del cine ha regresado.

REDACCIÓN CULTURA

En Twitter: @CulturaET