Soon-Yi rompe el silencio sobre su relación con Woody Allen

En un extenso perfil publicado por The New York Magazine -en su sección Vulture-, Soon-Yi Previn cuenta su lado de la historia al lado de Mia Farrow, su madre adoptiva, y cómo sucedió el romance con Woody Allen, a quien, explicó, jamás vio como un padre.



En el texto, queda claro que Soon-Yi, fue adoptada a los 6 años por Farrow y André Previn, a quién sí trató como a un padre hasta su época universitaria. De hecho, al conocerse el romance con Allen, Previn -divorciado de Farrow- la castigó diciéndole que no volvería a pagar sus estudios.

Soon-Yi, de 47 años, relata cómo fue la adopción. Los primeros recuerdos de Mía, el "traumático" primer baño en un hotel vietnamita el día en que la recogió y la falta de química entre las dos que surgió desde el primer momento en que se vieron.



Incluso recordó que Farrow quería obligarla a grabar en un video un pasado que ella no reconocía. Quería que declarara que era hija de una prostituta maltratadora.



La actual esposa de Allen -quien aparece en el relato del perfil realizado a partir de varios encuentros en los que el cineasta estaba a veces presente- contó detalladamente cómo sintió una indiferencia de parte de Mía. También se explica cómo era el complicado entramado familiar, en el que había hijos biológicos de Farrow y muchos hijos adoptados, entre los que había cierta "jerarquía". De sus hermanos, solo Moses, otro de los chicos adoptados -hoy de 40 años-, es el único que la respalda en la descripción de la frialdad de la actriz.



También Soon-Yi cuenta que estaba segura de que Farrow la consideraba una "idiota" o "retrasada". La mujer de origen vietnamita cuenta que al conocer a Allen, cuando ella tenía diez años, lo vio casi como una enemigo. Siempre fue "el novio de Mía", no el esposo, no vivía en la casa, ni siquiera dejaba allí un "cepillo de dientes".



Las cosas entre ella y Allen empezaron a cambiar cuando ya siendo mayor tuvo un accidente en un tobillo y él se acercó a ayudarla. Para entonces, Mía tenía ya a sus hijos con Allen, Dylan y Satchel Ronan, que eran muy pequeños (Ronan Farrow es el periodista que estuvo al frente de la investigación de acoso sexual en los estudios de Hoollywood).



La esposa de Allen hace el recuento de cómo se se fue dando el romance que primero llamaron aventura: el primer beso después de ver una película y el infierno que le siguió al hecho fortuito en el que Mia Farrow encontró las fotos que Allen le había tomado desnuda.



"Creo que Woody me persiguió porque en ese primer juego de baloncesto resultó ser más interesante y divertido de lo que él pensaba que sería", explicó Soon Yi.



El perfil continúa relatando la reacción de Farrow y todo lo que sucedió después con la acusación a Allen de haber abusado de su hija Dylan Farrow, un tema que volvió a cobrar relevancia a partir del movimiento del #Me Too.



En algún momento la hija adoptiva de Farrow niega haber actuado por venganza, puesto que no se vive 20 años con una persona por vengarse de otra, afirmó.