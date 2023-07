¡Llegó el momento de los cineastas independientes de todo el mundo de brillar en la pantalla grande! La edición 2024 de los premios Sony Future Filmmaker Awards abrió sus inscripciones el 15 de junio de 2023, brindando a los talentosos realizadores la oportunidad de participar en este prestigioso programa anual de premios para cortometrajes.



(Le puede interesar: Los argumentos que da la cabeza de PlayStation para oponerse a trato de Xbox-Activision).

Lanzados por Creo y patrocinados por Sony, los Sony Future Filmmaker Awards se han convertido en una plataforma crucial para el desarrollo de la excelencia creativa y un trampolín para las voces originales de todo el mundo, con una nueva perspectiva sobre la narración cinematográfica. Lo más destacado de esta edición es que la inscripción es completamente gratuita y se puede realizar en el sitio web oficial del evento: www.sonyfuturefilmmakerawards.com.

Categorías y sorpresas para la edición del 2024

Los cineastas de todas las nacionalidades están invitados a participar en las seis categorías emocionantes que conforman los premios: Ficción, No ficción, Medioambiente, Animación, Estudiantil y Formato futuro. Estas categorías ofrecen un amplio espacio para la creatividad y abarcan una amplia gama de temas cinematográficos.



Sin embargo, quiere concursar en alguna de estas, debe tener en cuenta lo siguiente:



1. La categoría Ficción busca propuestas lideradas por narrativas que transmitan una historia o evento de ficción original. Los trabajos presentados deben tener una duración de entre 5 y 20 minutos.



2. La categoría No ficción está abierta a cortometrajes de entre 5 y 20 minutos cuyo contenido esté principalmente basado en hechos.



3. La categoría Medioambiente da la bienvenida a propuestas centradas en el medioambiente con una duración de entre 5 y 20 minutos. La categoría Medioambiente es parte de Creators for the Planet, un programa de compromiso global anual creado por Creo y desarrollado en colaboración con la Fundación de las Naciones Unidas y Sony Pictures.



4. Este año, se introduce la nueva categoría Animación, abierta a cortometrajes animados de entre 2 y 20 minutos.



5. La categoría Estudiantil premia a los realizadores que estén estudiando cine en una institución registrada que ofrezca un título o diploma a nivel mundial. Las instituciones preseleccionadas se eligen por continente para asegurar que los talentos provengan de todas partes del mundo. Los trabajos presentados deben tener una duración de entre 5 y 20 minutos, y pueden pertenecer a cualquier género.



6. La categoría Formato futuro está abierta a cortometrajes filmados exclusivamente con un smartphone. Los trabajos deben tener una duración de entre 2 y 5 minutos, y pueden pertenecer a cualquier género.

(Además: Hombre rechazó premio de fotografía al revelar que usó Inteligencia Artificial).

Ahora bien, al final se seleccionarán treinta finalistas entre todos los participantes. Estos afortunados talentos serán invitados a viajar a Los Ángeles para asistir a la ceremonia de premiación. El evento se llevará a cabo en el histórico predio de los estudios de Sony Pictures en Culver City, California, específicamente en el Cary Grant Theatre, el 30 de mayo de 2024. Será una noche llena de emoción y anticipación, ya que se anunciarán los ganadores de las seis categorías. Los premiados recibirán emocionantes recompensas, incluyendo premios en efectivo y equipos de imagen digital de Sony.

Es importante tener en cuenta que la fecha límite para enviar trabajos en las seis categorías es el 15 de febrero de 2024, a las 7:00 a.m. Por otro lado, el programa de cuatro días de talleres se realizará en el predio de los estudios de Sony Pictures en Culver City, California, del 28 al 31 de mayo de 2024 y el proceso de selección estará a cargo de un panel de figuras célebres de la industria del cine, cuyos nombres serán anunciados en octubre de 2023.

Más noticias en EL TIEMPO

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS