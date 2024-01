¡Ojo! Ya casi cierran convocatoria del concurso de Sony que ofrece 5.000 dólares

La edición 2024 de los premios Sony Future Filmmaker Awards abrió sus inscripciones el 15 de junio de 2023, brindando a los talentosos realizadores la oportunidad de participar en este prestigioso programa anual de premios para cortometrajes.



Sin embargo, el tiempo para postularse está a punto de culminar, pues el plazo para poder participar por un premio de 5.000 dólares vencerá el próximo 15 de febrero.

De acuerdo con Sony, hasta la fecha, se han recibido contribuciones de talentosos cineastas de diferentes partes del mundo, destacando el desempeño de los participantes colombianos en la primera edición.



Este año, se invita a realizadores de todos los rincones del planeta a ser parte de esta experiencia única.

En la edición anterior, Mateo Salas de Colombia se alzó como ganador global en la categoría de Ficción en la competencia Estudiantil, mientras que Pedro Furtado de Brasil obtuvo el premio global en la categoría de Medioambiente en la competencia de Realizador.



La diversidad de voces y perspectivas presentes en los cortometrajes preseleccionados de Argentina, Colombia, Cuba y Venezuela subraya el carácter internacional y enriquecedor de estos premios.

En esta edición, los ganadores y finalistas no solo recibirán premios en efectivo y equipo fotográfico de Sony, sino que también tendrán la oportunidad de participar en un programa exclusivo de cuatro días de talleres.



Estos talleres, que abarcan temas que van desde presentaciones hasta aspectos legales, colaboración con agencias de talentos y el uso de tecnologías de vanguardia, proporcionarán a los cineastas herramientas esenciales para avanzar en sus carreras.

Categorías para la edición del 2024



Los cineastas de todas las nacionalidades están invitados a participar en las seis categorías emocionantes que conforman los premios: Ficción, No ficción, Medioambiente, Animación, Estudiantil y Formato futuro. Estas categorías ofrecen un amplio espacio para la creatividad y abarcan una amplia gama de temas cinematográficos.



Si quiere concursar en alguna de estas, debe tener en cuenta lo siguiente:



1. La categoría Ficción busca propuestas lideradas por narrativas que transmitan una historia o evento de ficción original. Los trabajos presentados deben tener una duración de entre 5 y 20 minutos.



2. La categoría No ficción está abierta a cortometrajes de entre 5 y 20 minutos cuyo contenido esté principalmente basado en hechos.



3. La categoría Medioambiente da la bienvenida a propuestas centradas en el medioambiente con una duración de entre 5 y 20 minutos. La categoría Medioambiente es parte de Creators for the Planet, un programa de compromiso global anual creado por Creo y desarrollado en colaboración con la Fundación de las Naciones Unidas y Sony Pictures.



4. La categoría Animación está abierta a cortometrajes animados de entre 2 y 20 minutos.



5. La categoría Estudiantil premia a los realizadores que estén estudiando cine en una institución registrada que ofrezca un título o diploma a nivel mundial. Las instituciones preseleccionadas se eligen por continente para asegurar que los talentos provengan de todas partes del mundo. Los trabajos presentados deben tener una duración de entre 5 y 20 minutos, y pueden pertenecer a cualquier género.



6. La categoría Formato futuro está abierta a cortometrajes filmados exclusivamente con un smartphone. Los trabajos deben tener una duración de entre 2 y 5 minutos, y pueden pertenecer a cualquier género.

