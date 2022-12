Los de las tierras latinas cantamos, gritamos, lloramos y habitamos la patria de lo sentimental. Y de eso es que va 'A grito herido', una producción colombiche para Prime.

Cantar, o mejor gritar, baladas es una costumbre nuestra. Al diablo la maldita primavera y así entramos en modo sentir extremo.

A esta costumbre de identidad sentimental le canta y narra esta serie que cuenta sobre la amistad de cinco mujeres que se unen a través de la música.



El poder televisivo de Colombia está en que tenemos sobre todo muy buenas y muchas y diversas actrices. Somos increíbles en talento femenino. A grito herido es poderosa por la fuerza y potencia narrativa de 5 mujeres: Jeimy Osorio, Verónica Orozco, Yolanda Rayo, Diana Ángel y María Elisa Camargo. Todas bellas. Todas verosímiles como cantantes populares. Todas seducción y sabrosura al infinito.



Colombia, también, aporta diversos paisajes y escenarios, por eso, somos locaciones para atrapar miradas. Y sabemos hacer, producir, dirigir y contar historias televisivas.

Historia simple, reconocida y muy nuestra. Una buena experiencia televisiva en modo plataforma ‘made in Colombia’. Y eso demuestra que somos buenos haciendo historias populares televisivas ya que tenemos la emocionalidad narrativa y el atrevimiento ético para gritar las miles de veces del amor.



El fuerte de esta serie es las canciones, esa banda sonora de nuestras sentimentalidades porque “érase una vez una historia feliz y ahora solo un cuento de horror. Ya nada puedo hacer. Eclipse total del amor”.



“No sabía de tristezas… ni de lágrimas, ni nada… que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien… hasta que te conocí”, canta Juan Gabriel. Y ya quisiera seguir cantando algo como “amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor”, de la Dúrcal que concluye como todo amor “lloverá, y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Y maullaré por ti”



Lo bueno de ver A grito herido es que será un acto de memoria. En cada canción habrá una tragedia y una comedia vinculada a nuestras vidas. Verla es ponernos en modo ‘celebremos que hemos vivido emocionalmente’. En esta comedia sentimental de música y amigos nos reflejamos ya que nos vemos en esas canciones, que son el ecograma del fracaso amoroso y la promesa de otra piel… Nos recuerda que cuando se canta en parche se celebra la amistad como ese vínculo más allá de los despechos.



Dicen, que “sin música la vida sería un error”, y sin amigos para qué vivir.

'A grito herido' demuestra que la ficción televisiva es nuestra marca Colombia para el mundo. Somos la tierra de la mejor telenovela. Tal vez por eso una televidente escribió “Definitivamente las series colombianas son de lo mejor… excelente actuación de las chicas. Reí y lloré”.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo orincon61@hotmail.com