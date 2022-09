'Sábados felices' cumple la hazaña de 50 años de contar chistes y representar los modos de reír a la colombiana. Por eso, es Guinness World Records como el programa cómico con más años en la televisión mundial, Hugo Patiño es el humorista que lleva más años en la televisión haciendo reír y este programa es marca de los sábados colombianos.

Sábados felices comenzó en 1972, cuando Alfonso Lizarazo puso en práctica la idea de contar chistes en vivo y directo. Ideas inolvidables de este programa son ‘Lleva una escuelita en el corazón’, Pacífico Cabrera y su cabra colombianita en busca de que alguien les garantice el vivir en paz, el Festival Iinternacional del Humor, muchas parodias de las telenovelas de éxito como la de Arelys Henao… y la frase icónica… “y ahora más cuentachistes”.



Si 'Sábados felices' es icónico de la colombianidad, entonces nos podemos leer y comprender en sus modos de hacer reír: Somos sus hijos y refleja los valores que nos habitan como cultura.

En su espejo vemos que somos un país de cuentachistes, que el chiste es nuestro modo de pensar, que a todo le hacemos chiste. Actuamos y rezamos, politizamos y amamos, acompañamos y criticamos en modo chiste.



El chiste es nuestro género preferido para pensarnos como sociedad. Los políticos viven haciendo y diciendo chistes, los periodistas y locutores chistean, la vida cotidiana es todo chiste.



Pensamos en modo chiste porque nuestro modo de convivir es la risa. Somos el país que ríe. Reímos muchos. Nos reímos de todo.



Lo problemático es que 'Sábados felices' nos “espejea”, que hacemos chistes y reímos para celebrar nuestras violencias cotidianas, esas hechas de las diversas formas de machismos, sexualización de las mujeres, burlas de las diversidades sexuales, racismo contra afros, indígenas y boyacenses, xenofobia contra los extranjeros…



'Sábados felices' es muy colombiano porque practica semanalmente todo un manual de discriminación y violencias. Todo por la risa fácil y sin ironía. Esto se comprueba en que Don Jediondo celebra y le parece un premio ser el chistosito más citado a la Defensoría del televidente, el más citado por ofender a las mujeres, a los afros, a los indígenas, él cree que tener buen humor es burlarse y montársela a los demás, sentirse superior moralmente y ejercer la discriminación como modo del chiste.

La crítica no es a Sábados felices, es a nosotros (los colombianos) y nuestros modos de reír y hacer humor. Tenemos mal humor porque somos incapaces de ejercer y comprender la ironía.



Y es que los poderosos (curas, empresarios, políticos, periodistas, académicos) no aceptan el humor porque se toman muy en serio sus miserias. Y estos solemnes, ante el humor, les da rabia y se vuelven brutos. Por eso, la reacción a las ironías es matarlas. Ya que no se puede interactuar desde la autocrítica y la ironía, entonces usamos el bárbaro.



Maravilloso por 'Sábados felices' y sus 50 años, patético por la cultura colombiche que expone.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com