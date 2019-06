Somos la república Netflix, Apple, Google, Slims: ¡qué orgullo!

Una ley de urgencia que terminó de urgencias y fue aprobada para la felicidad de la ministra de las OTT (Netflix, Apple, Amazon, Claro).



Un triunfo de las empresas transnacionales de telecomunicaciones, una derrota para la industria audiovisual nacional. Colombia perdió la soberanía audiovisual.



El motivo: cerrar la brecha digital. ¡Amanecerá y veremos! Ya lo intentó Molano, el ministro TIC puesto por Telefónica en el gobierno Santos. Y apenas regaló tabletitas.

Ahora se va a hacer con las empresas privadas como Claro, que tiene posición dominante y ofrece pésimo servicio, incluso en Bogotá. Será una conexión que desconecta.



El Ministerio TIC se convierte en ministerio de propaganda, control, vigilancia y censura. Controla contenidos de los medios; aprueba las prórrogas de las concesiones de la televisión abierta como Canal 1 (van por ‘Noticias Uno’), Caracol, RCN, Citytv; inspecciona, vigila, controla y sanciona a los canales de televisión, radio y telecomunicaciones; maneja la plata de la televisión pública, ya que decide qué hacer con el Fontic. Todos, mecanismos para hacer la gran Bieri: censurar contenidos, productores y talento que no se alinee con el Gobierno.

¡Viva la libertad de expresión! Si esta ley fuera de Petro, o de los ‘Verdes’ o de Santos, sería una ley chavista o madurista o censuradora, pero como es de los dueños del mundo, todo bien, todo bien.



Este poder en Mintic es insano para la democracia.



Caracol, RCN y Canal 1 gozan, por ahora, los alargues a 20 años y las rebajas de pago, pero serán canales muertos porque esta ley no puso en la misma cama y con los mismos criterios y pagos a los que ya dominan el mercado audiovisual de contenidos: Netflix, Apple, Amazon, HBO Go, Movistar Play, Directv Play y Claro TV Go. Nunca se explicó por qué esta ley no toca a dichas plataformas (¡y era de convergencia!).



A los canales públicos les garantizan una mentira: que no les darán dineros menores al monto más alto que se les ha girado anualmente desde la creación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, actualizados con la inflación.



La verdad es que a ese fondo llegará menos dinero porque Caracol, RCN, 1 y Citytv ya no pagarán por licencias, el cable pagará menos y todos pueden pagar en especie y no en billete. Y, además, el poderoso Mintic podrá invertir lo de TV en el humo digital y no en televisión. O sea, los públicos no tendrán plata.



Y para los comunitarios, la producción local y los mínimos de contenidos en las diversas pantallas audiovisuales se redactaron saludos a la bandera, o sea, que sí se protegerán, pero no se establecen mínimos ni cómo.



Luego, adiós a la producción nacional, a la autonomía comunitaria y a la soberanía audiovisual colombiana.



En resumen, una ley que arrodilla al país a las transnacionales de la comunicación. Bienvenidos a la república Netflix y Apple, y la ministra feliz porque les cumplió a sus patrones.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com