Sofía Vergara y Marc Anthony consiguen aliado para película 'Koati'

La organización ecologista World Wildlife Fund (WWF, en inglés) se unió al filme producido por Sofía Vergara y Marc Anthony, "Koati", la primera película animada latina protagonizada por una familia de criaturas exóticas que emprenden una aventura para salvar sus selvas tropicales.



La cinta, cuya fecha de estreno todavía se desconoce y en la que la actriz colombiana lleva mucho tiempo trabajando, cuenta ahora con el apoyo de la importante ONG ecologista, que celebró la colaboración este jueves, cuando se celebra el Día del Planeta Tierra.

La película, producida en inglés y español, cuenta con reconocidos productores, entre ellos Marc Anthony y Vergara, músicos, actores, comediantes e "influencers" hispanos que se unen, por primera vez fuera de Hollywood, para llevar a sus más de 300 millones de seguidores a un emocionante viaje ecológico.



"Koati nació de un sentido de orgullo latino por los valores familiares, la autenticidad y el respeto por nuestro medioambiente y los animales en peligro de extinción. Es un regalo divertido y hermoso de América Latina para el mundo", indicó Vergara, productora ejecutiva del filme, que tiene como director al cubano-canadiense Rodrigo Castro Pérez.



(Lea además: Series y películas para no perderse en Netflix este fin de semana)



Marc Anthony, a cargo de la banda sonora junto al colombino Julio Reyes Copello, se mostró complacido por su parte de unirse a Vergara y al elenco latino para crear una película animada que comparta con el mundo la riqueza de América Latina.



"No puedo esperar para que el mundo entero vea esta importante e inspiradora película", afirmó.



Entre las voces que darán vida en español a los personajes figuran la propia Vergara, la conocida actriz mexicana Adriana Barraza y Evaluna Montaner, así como Joe Manganiello, marido de Vergara. "Koati" es protagonizada por un coati, una mariposa monarca y una rana de cristal que se enfrentarán a una serpiente de coral que planea destruir su hogar, a la que Vergara dará vida con su voz.



América Latina es una de las regiones más biodiversas del mundo, pero también está perdiendo especies y ecosistemas a un ritmo más acelerado que cualquier otro lugar y Koati será una voz en su defensa.



"Esta alianza surge en un momento crucial en el que debemos profundizar nuestra relación con la naturaleza, así como dar prioridad y salvaguardar nuestro hermoso planeta, y a las personas y animales que vivimos en él", indicó WWF en el comunicado.



La WWF destacó además que trabajan para proteger a la mariposa monarca en México, donde promueven buenas prácticas de manejo forestal en las áreas donde millones de mariposas se congregan cada año para pasar el invierno.



Mientras que en EE.UU. trabaja con las principales empresas productoras de alimentos para reconstruir los hábitats naturales de esta especie de mariposa y otros polinizadores.



(Le puede interesar: 'Sound of Metal', la favorita silenciosa a los premios Óscar)



"Debemos actuar rápidamente y redoblar nuestros esfuerzos para conservar nuestra asombrosa naturaleza que nos proporciona agua, comida, aire, medicinas, refugio y sustento, así como los colores, sabores y ritmos que conforman nuestra identidad", indicó Roberto Troya, director regional de WWF en América Latina y el Caribe.



La WWF apoyará al equipo de "Koati" con el desarrollo de varios productos educativos para ayudar a crear conciencia sobre la relevancia de la naturaleza.



EFE

Otras noticias del cine: