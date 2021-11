Detalles de la miniserie de Griselda Blanco que producirá Netflix

La actriz colombiana Sofía Vergara será la protagonista y la productora de la miniserie que prepara Netflix sobre la vida de la fallecida narcotraficante Griselda Blanco.

Con el título de 'Griselda', la producción ahondará en la vida de esta cartagenera que en los años 70 se convirtió en la reina del tráfico de drogas ilegales entre Colombia y Estados Unidos. Fue una madre entregada y su carisma y crueldad la ayudaron a desenvolverse con destreza entre la familia y los negocios. Conocida como 'La viuda negra' o 'La madrina de la cocaína' encabezó un imperio y fue asesinada en el 2012, en Medellín, a los 69 años.



"Griselda Blanco era un personaje grandioso cuyas tácticas despiadadas pero ingeniosas le permitieron gobernar un imperio de mil millones de dólares años antes que muchos de los capos masculinos más notorios de los que tanto conocemos ”, dijo Vergara al presentar la producción.



La miniserie 'Griselda' es el más reciente trabajo del guionista y productor ejecutivo Eric Newman ('The Watcher', 'Bright', 'Rebel Moon') y será una producción de seis episodios de 50 minutos cada uno. En la dirección estará el también colombiano Andrés Baiz ('Satanás', 'Roa').



"Griselda ha sido un proyecto apasionante para Sofía y estamos agradecidos de que ella y sus socios en LatinWe nos hayan elegido para ayudarla a contar esa historia. Sofía tiene un talento brillante y su pasión, combinada con una historia fantástica de Doug e Ingrid, y el increíble Andrés Baiz en la dirección, hacen que tengamos una serie muy emocionante para compartir con el público", agregó Newman a través de un comunicado de Netflix.



Como showrunner, coguionista y productora ejecutivo figura Ingrid Escajeda (Justified, Empire), además de los productores Luis Balaguer con Latin World Entertainment, Newman, Doug Miro, Andrés Baiz y Carlo Bernard, estos cuatro últimos, parte del equipo creativo de 'Narcos'; aunque Netflix aclara que 'Griselda' "es un drama independiente, no es un spinoff y no tiene ninguna asociación con la franquicia Narcos".





