Sofía Vergara, la mejor pagada de la TV estadounidense

La revista ‘Forbes’ sacó esta semana su lista anual de actores y actrices mejor pagadas de la televisión estadounidense, y –una vez más–, Sofía Vergara vuelve a liderar el ranquin femenino, por séptimo año consecutivo.

Lo que llama la atención en esta ocasión es que la protagonista de ‘Modern Family’ no solo está por encima de sus pares femeninos, sino que supera por 16 millones de dólares al actor que encabeza la lista masculina, Jim Parson, quien encarna al excéntrico Sheldon Cooper en ‘The Big Bang Theory’. La serie se estrenó en 2007 y se encuentra en plena emisión de la duodécima y última temporada.



Según la publicación, la barranquillera se embolsó, entre el 1.° de junio del 2017 y el 31 de mayo de 2018, 42,5 millones de dólares. Parson, por el otro lado, ganó 26,5 millones.



El monto que recibió Vergara durante ese periodo proviene, además de su salario en la comedia de la cadena ABC, de los multimillonarios contratos de imagen que mantiene con importantes firmas, como Avon, Rooms to Go (muebles) y Sharkninja (máquinas de café). Según ‘Forbes’, estos acuerdos de publicidad constituyen casi la mitad de sus ingresos netos.



Cabe resaltar que Vergara se ha convertido en la reina indiscutible de la pequeña pantalla sin haber obtenido ni un Emmy o Globo de Oro por su papel como la estrafalaria Gloria Pritchett.



Por detrás de ella está Kaley Cuoco, quien también forma parte del elenco de ‘The Big Bag Theory’. Ganó 24,5 millones de dólares y, al contrario que Vergara, el 95 % del dinero que se embolsó proviene de su papel como la ingenua Penny: recibe 900.000 dólares por cada capítulo en el que aparece, casi 3.000 millones de pesos.



El podio femenino lo completa la doctora Meredith Grey, personaje que interpreta Ellen Pompeo desde hace 14 temporadas en el drama médico ‘Grey’s Anatomy’. Pompeo recibió 23,5 millones de dólares, un incremento de 10 millones frente a la cifra del año pasado, gracias en parte a que firmó un nuevo contrato con ABC por su participación en la serie. En el 2017, la actriz se quejó en una entrevista con ‘The Hollywood Reporter’ de que durante años había cobrado menos que el coprotagonista (masculino) de la serie, Patrick Dempsey.

El ranquin lo completan Mariska Hargitay (‘La ley y el orden: SVU’), con 13 millones de dólares; Julie Bowen (‘Modern Family’), 12,5 millones; Mayim Bialik y Melissa Rauch comparten el sexto y séptimo puesto con 12 millones; Kerry Washington (‘Scandal’), 11 millones; Claire Danes (‘Homeland’), 9 millones, y, la protagonista de NCIS, Pauley Perrette, cierra este ‘top ten’ con 8,5 millones.



En cuanto a la lista de los hombres, el segundo y el tercer actor mejor pagados fueron Johnny Galecki y Simon Helberg, ambos integrantes del reparto de ‘The Big Bang Theory’. El primero acumuló 25 millones de dólares y el segundo, 23,5 millones.



El cuarto y el quinto puesto fueron para sus compañeros de la serie Kunal Nayyar y Simon Helberg, con 23,5 millones. Les siguen Mark Harmon (NCIS), con 19 millones, y cuatro actores de ‘Modern Family’: Ed O’Neill, con 14 millones; Eric Stonestreet, 13,5 millones; Jesse Tyler Ferguson, 13 millones, y Ty Burrell (Phill), con 12. Andrew Lincoln, de ‘The Walking Dead’, es el último, con 11 millones.

Cierre de brechas

“Las diez actrices de televisión con mayores ingresos acumularon 168,5 millones de dólares frente a los 181 millones de dólares de los actores. Esto se compara con las películas, donde las diez actrices de cine mejor pagadas se llevaron 186 millones de dólares, que corresponde con solo una cuarta parte de los 748,5 millones de los hombres”, explicó ‘Forbes’ que cita un informe de la ONG Glaad que concluye que el 43 por ciento de los personajes en la televisión estadounidense que aparecen en horario de máxima audiencia son mujeres.



Esta disparidad –de acuerdo con la publicación– se debe a que todavía en el cine, los papeles protagónicos se destinan en su mayoría a los hombres.



En el caso de obtenerlo una mujer, muchas reciben un salario inferior al del coprotagonista masculino, una brecha salarial que han criticado actrices como Scarlett Johansson y Natalie Portman.



REDACCIÓN DOMINGO