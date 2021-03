'Koati' la película animada de Sofía Vergara tiene nuevo integrante

El cantante Marc Anthony será productor ejecutivo y musical de "Koati", una película de animación con mucho sabor latino que ha estado desarrollando desde hace años la actriz Sofía Vergara.



A través de su compañía Magnus Studios, Anthony figurará como productor de la cinta y también supervisará junto al colombiano Julio Reyes Copello su banda sonora, que estará compuesta por diez canciones originales e interpretadas por diferentes figuras latinas.

"Estoy entusiasmado de unirme a Sofía en un proyecto donde, por primera vez, un renombrado equipo de productores, estrellas musicales, cómicos y actores hispanos se unirán fuera de Hollywood para crear una película de animación ambientada en las selvas de Latinoamérica, que me parece que es algo emocionante y largamente esperado", dijo este jueves el artista de origen puertorriqueño en un comunicado.



(Lea también: 'Avatar' busca recuperar el primer lugar de la taquilla mundial)



"No escatimaré esfuerzos para que la música sea auténtica y para celebrar la increíble historia y el mensaje de 'Koati'. Es hora de mostrar al mundo y compartir lo que los latinos hemos estado disfrutando durante años en una película muy divertida e inspiradora", añadió.



Por su parte, Vergara, que además de productora de la película también prestará su voz al doblaje, se mostró encantada por la incorporación de Anthony a un proyecto que ha intentado sacar adelante desde hace mucho tiempo.



"'Koati' es una hermosa película de animación llena de personajes divertidos y éxitos que te harán reír y que también te tocarán el corazón", aseguró la estrella colombiana.



"No podría haber soñado con un compañero mejor que Marc Anthony para hacer realidad este proyecto con música latinoamericana auténtica y poderosa. ¡Nuestro equipo está muy orgulloso de compartir finalmente 'Koati' con familias de todo el mundo muy pronto!", añadió.



(Le puede interesar: Yalitza Aparicio regresa al cine con una película de terror)



El mexicano-canadiense Rodrigo Pérez Castro, que ha trabajado en cintas como "Rio 2" (2014) y "Ice Age: Collision Course" (2016), será el director de esta película.



"Koati" contará como protagonistas con tres animales: un coatí, una mariposa monarca y una rana de cristal. Estos tres personajes se enfrentarán a una serpiente de coral, que planea destruir su hogar y que es el personaje que doblará Vergara.



Producida a la vez en español e inglés, el doblaje de "Koati" también contará, entre otros, con la mexicana Adriana Barraza y con Joe Manganiello, el marido de Vergara.



EFE

Otras noticias del cine: