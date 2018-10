Sofía Vergara es la actriz más pagada de la TV en Estados Unidos

Entre el primero de junio de 2017 y el mismo día del 2018, la actriz colombiana Sofía Vergara ganó 42.5 millones de dólares, convirtiéndose de nuevo en la actriz mejor pagada de la televisión de Estados Unidos.

Vergara, una de las protagonistas de la comedia 'Modern Family' de ABC -en Colombia se puede ver en el canal de TV paga Fox-, ocupa por séptimo año consecutivo el puesto número 1 del listado de 'Forbes'.



Pero esa cifra no se debe solo a su trabajo en la serie, pues 'Forbes' cuenta que la mayoría de sus ingresos vienen de acuerdos publicitarios con marcas como la fabricante de cafeteras SharkNinja Coffee y la línea de diseño de Rooms To Go.



La diferencia con la segunda actriz en la lista es bastante amplia, pues Kaley Cuoco, la protagonista de 'The Big Bang Theory', alcanzó en ese año $24.5 millones de dólares.

La actriz colombiana afianzó su carrera en la comedia estadounidense en el papel de Gloria Delgado-Pritchett. Foto: Fox

La publicación especificó que las ganancias de Cuoco llegan en su 95 % de la popular serie: gana 900.000 dólares por episodio.



El podio lo complementa Ellen Pompeo, la estrella del drama 'Grey's Anatomy', que logró 23,5 millones de dólares.



"Nuestra atención esta en las personas que ven 'Modern Family' y también en cómo conquistar a quienes están lejos del 'show'... Nuestro departamento de ganancias es una máquina muy bien aceitada", dice Luis Balaguer, el representante de Vergara, en un testimonio que recoge 'Forbes'.



En 'Modern Family', que acaba de comenzar su décima temporada, Vergara encarna a Gloria Delgado-Pritchett.



