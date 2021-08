Sofía Vergara habló, de nuevo, del cáncer de tiroides que padeció

A los 28 años y en una visita rutinaria al médico, a Sofía Vergara le detectaron un pequeño bulto en el cuello y tras varios exámenes le diagnositicaron cáncer de tiroides.

La actriz de producciones como 'Modern Family', dijo que en ese momento sintió mucho miedo: "Cuando eres joven y escuchas la palabra 'cáncer', tu mente va a muchos lugares, pero traté de no entrar en pánico y decidí educarme”.

La actriz, de 49 años, recordó esta parte de su vida en el Stand Up To Cancer, del programa Saturday night, que se lleva a acabo para recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad y la investigación sobre la misma.



Luego de un tratamiento Vergara se recuperó. "Durante ese tiempo también aprendí que en momentos de crisis, estamos mejor juntos”, agregó. "Por eso, si vamos a acabar con el cáncer, será necesario un esfuerzo de equipo”.



La jornada Stand Up To Cancer recaudó más de 60o millones de dólares.