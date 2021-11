‘El creyente’: la historia de un joven y su lucha inclemente consigo mismo

Para hacer El creyente, del director francés Cédric Kahn, que duró siete años, el director y su equipo realizaron una extensa investigación sobre las experiencias religiosas y su incidencia en la recuperación de la drogadicción. Después de entrevistar a cerca de diez toxicómanos, crearon un personaje que reúne sus historias, un personaje que debe atravesar todo tipo de situaciones, que tiene todos los espectros y sutilezas de un personaje complejo y que finalmente logra sostenerse a partir de la fe.

El creyente nos presenta la historia de un adolescente problemático y drogadicto y su ingreso a un centro religioso en los Alpes franceses, donde libra una inclemente batalla consigo mismo en busca de su recuperación. Con hermosa fotografía, un ritmo tranquilo y contemplativo en el cual la tensión permanece constante y un diverso elenco europeo, esta película –ganadora del premio a mejor actor en el 68.º Festival de Cine de Berlín– llegó el jueves a las salas de Cine Colombia. EL TIEMPO reproduce esta entrevista cedida por Cine Colombia con el director Khan.



CÉDRIC KHAN Director de la película ‘El creyente’ Foto: Cortesía Cine Colombia

¿Cuál fue el punto de partida de la película?



Este proyecto nació de tres encuentros claves. En primer lugar, con una joven escritora llamada Aude Walker, que me introdujo en el tema, después de haber investigado mucho para un posible libro sobre experiencias religiosas con drogadictos. En segundo lugar, con el dúo de guionistas Fanny Burdino y Samuel Doux, quienes asumieron el enorme desafío de escribir el guion. Y, por último, con la productora Sylvie Pialat, que se comprometió de inmediato con el proyecto, utilizando actores desconocidos con el mismo espíritu que en mis primeras películas.

Esta fue la primera vez que trabajó con Fanny Burdino y Samuel Doux. ¿Qué trajeron?



Trabajar con ellos fue un factor decisivo. Ya intenté escribir el guion yo mismo y fallé. Como no era creyente, cristiano ni exdrogadicto, tuve que encontrar mi propio camino hacia el tema. Lo repasamos todo juntos: leer los salmos y la documentación, conocer a jóvenes que habían experimentado este tipo de cosas. Hablamos con muchachos que habían estado involucrados en el pasado y que nos hablaron sobre su fe continua. Samuel fue a conocer a algunos jóvenes que están pasando por esas experiencias en este momento, para observar sus rituales, ver cómo viven sus vidas y hablar con ellos sobre sus experiencias. La escritura comenzó a tomar forma a partir de ese momento. Y ya habíamos tomado varias decisiones claves, como centrar la narrativa en la historia de un niño del que comenzamos sin saber nada y que, a medida que la narrativa se junta, se convierte en emblemático de todos los demás. Queríamos que la película comenzara con su llegada y terminara con su partida, el antes y el después de no ser parte de la historia. Y también queríamos crear un lugar aislado, escondido en las montañas, dedicado a la oración, con sus propias reglas y su propio ritmo.



La cinta se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde Anthony Bajon obtuvo el Oso de Plata. Foto: Cortesía Cine Colombia

Las relaciones entre los jóvenes residentes son muy poderosas. Hay camaradería, fraternidad, incluso, a veces, una conexión con los padres.



Ese es probablemente el tema real de la película y, en cualquier caso, es lo que encuentro más conmovedor: reconstruir las conexiones humanas. Los individuos llegan en absoluta soledad, en un estado emocional enormemente angustiado. Lo que aprenden más allá de la oración son las reglas, el compartir y cómo vivir en comunidad. Y eso es probablemente lo que los salva al final. Por cierto, la amistad es uno de los tres preceptos de la comunidad que se anuncian a la llegada, junto con el trabajo y la oración. Y lo que es aún más asombroso en términos de la conexión es que todos los niños provienen de diferentes orígenes y países. Quería que esta película tuviera ese tipo de ambiente de crisol: una mezcla de orígenes sociales y nacionalidades, con niños de familias adineradas codeándose con los de la calle.

La película comienza con la llegada de Thomas. Su mirada perdida lo conecta con el espectador desde el principio.



Se convirtió en una mirada hacia el espectador durante la edición. Al principio fue un plano clásico, más narrativo, plano-retroceso. Miró al sacerdote que lo recogió en la calle después de una sobredosis y lo convenció de unirse a la comunidad. Al final, decidimos que su rostro atrapado en esa situación era suficiente para que la audiencia se conectara con él. Me gustó mucho la idea de comenzar la película con un rostro simple, el rostro de alguien de quien no sabemos nada, en el que podemos sentir toda su angustia. Es un lobo solitario, casi como un personaje de un wéstern.



Hay mucho canto en la película



Cantar y compartir experiencias son pilares claves de la terapia. En el centro, los niños cantan todo el tiempo: en la capilla, después de las comidas, junto al fuego. No se permiten distracciones: no hay música, no hay televisión, no hay periódicos. El espíritu nunca debe estar inactivo para pensar en las drogas. Fuera del trabajo, rezan y cantan.



Filmar la fe no es tarea fácil. ¿Cómo resolvió eso?



A través de la duda. Nada se impone al espectador. Siempre tienen la posibilidad de forjarse su propia creencia, incluso en la escena del milagro. Quería que todo siguiera siendo racional. Y que las imágenes crearan esa subjetividad y esa ilusión. Las canciones en la capilla, el caminar por las montañas, el eco en la niebla: sentí que podíamos hacer esa presencia, esa invisibilidad que se sentía a través de las técnicas de filmación.



¿Cuál es su propia relación con la fe?



Me definiría como agnóstico. No tengo ninguna certeza. Respeto a las personas que tienen fe y, en cierto modo, incluso las envidio. La fe es un asunto íntimo que, en muchos sentidos, va más allá del marco de la religión. Si lo piensas, todo en la vida, amor, pasión y compromiso, es una cuestión de fe. Por ejemplo, creo en la mística del cine. Una secuencia exitosa es siempre un milagro, es una especie de conjunción mágica de elementos.



