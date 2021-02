Snoopy volvió a la TV más tierno que nunca, pero sin usar celular

“Con Snoopy y las aventuras de Charlie Brown siempre vemos que hay un brillo de esperanza, pero no siempre de éxito, eso es lo que refleja el propio Charlie o, como en el caso de Lucy, que es capaz de decirles a todos cómo deben ser las cosas, pero a la vez refleja mucha fragilidad también. A su vez Schroeder es inteligente, pero vive en su propio mundo y no presta mucha atención a lo que pasa a su alrededor”, describe Jean Schulz, viuda de Charles M. Schulz, creador de una de las tiras cómicas más famosas y queridas en el mundo.

“Realmente sus historias se han enfocado siempre en mostrarnos reflejos de personas que conocemos o cómo somos realmente. Algo único y muy humano, pero con personajes entrañables”, agregó Jane en una entrevista con EL TIEMPO.



Pero sus palabras no son el resultado de un ataque de nostalgia, sino la celebración de un legado que ya tiene un nuevo comienzo con el estreno de la serie El show de Snoopy, que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Apple TV+. Una aventura animada con viñetas de tres minutos, respetando un poco el contexto narrativo en que se gestó la tira cómica Peanuts (también conocida como Carlitos en Colombia).



Y realmente se trataba de una aventura, ya que la esposa de Schulz siempre ha cuidado la esencia del trabajo de su esposo y no ha dejado que ese elemento de sencillez y profundidad emocional se pierda.



Por eso muchas veces se había negado a desarrollar proyectos que se arriesgarán a transformar la naturaleza de las vivencias de Snoopy o su mejor amigo Charlie, ya que se trataba de un mensaje que había encantado a generaciones por más de 70 años.

La tira cómica se lanzó en 1950 y fue publicada hasta el 2000, año en que Schulz falleció a los 77 años.



En contexto: Carlitos y Snoopy jubilados

The Snoopy Show, presenta una serie de cortos del famoso y tierno perro animado. Foto: Apple TV+





“Él siempre se enfocó en crear un universo para cada personaje y darle un rol específico. Eso lo tuvo tan claro, que era algo que se tenía que mantener en este nuevo espacio que tenemos”, explicó Jean.



“Sumado a la sencillez visual y un ritmo especifico que siempre se había sentido en las viñetas”, agregó.



Ella estuvo muy cerca del proceso de creación de las nuevas animaciones y pendiente de que el legado siga intacto, al igual que mantener un museo en honor a su esposo y sus creaciones en Santa Rosa (California).

The Snoopy Show, presenta una serie de cortos del famoso y tierno perro animado. Foto: Apple TV+

Ver el nuevo programa del famoso perro soñador y reflexivo es en realidad una experiencia que lo lleva a uno como espectador a otra época y que no cae en la trampa de actualizar situaciones o elementos.



Sí, es prácticamente fiel a su fuente de origen y eso significa que tiene asegurado el visionado no solo de una pequeña audiencia, tal vez no cercana al día a día de este grupo de amigos tan particular, sino de un público adulto que va quedar atrapado en un sentimiento de pura nostalgia.

“Quisimos que todo quedara como estaba. No queríamos que estas historias de Charlie Brown o de Snoopy los mostraran hablando por teléfonos celulares; preservar el ritmo del humor que creó Sparky (apodo con el que Jean recuerda a su esposo) y si tuvimos a tres generaciones que disfrutaron la tira cómica, entonces podíamos tener esa misma autenticidad en el proyecto de Apple TV+”.



También le puede interesar: Snoopy vuelve con sus amigos

No queríamos que estas historias de Charlie Brown o de Snoopy los mostraran hablando por teléfonos celulares FACEBOOK

TWITTER

Para ella la experiencia fue un trabajo en equipo maravilloso y nada fácil. Cada trazo tenía que ser preciso, cada mensaje debía mantener el tono emocional y eso representó un ejercicio creativo intensamente enriquecedor para Jean Schulz.

“Creo que lo logramos”, reflexiona la viuda de Charles M. Schulz, ahora de 81 años de edad, para quien el nuevo Snoopy en esta época de redes sociales y vida acelerada, no necesita otra cosa que un buen abrazo, vivir uno que otro fracaso, y la ternura para ganarse la atención de las nuevas generaciones.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1