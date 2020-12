'Smart TV', pereza humana / El otro lado

La ‘inteligencia’ ha migrado de los seres humanos a los aparatos tecnológicos, a los llamados 'smartphones' y 'smart TV'.



Los teléfonos celulares son la nueva especie cultural del mundo. Y la caja boba se desquita y, ahora, la llaman ‘inteligente’.

Mientras que el teléfono ‘inteligente’ es para expandir el yo, el individuo, el ego; el televisor es inteligente por su poder para ganar lo social, lo colectivo, lo de todos.

Así, la televisión recupera su reinado en lo cotidiano.



Y la llaman ‘inteligencia’ por su potencia de ‘conectar’, de albergar la diversidad de especies audiovisuales, de ser ‘convergencia’.



La televisión como medio, narrativa y aparato era adjetivada por los intelectuales como decadente.



Los amantes del humo digital dicen que eso de la televisión es una cosa que está muerta.



Pero el medio y aparato de la basura cultural, esa especie denostada silenciosamente, se rebela, conquista y coloniza la vida.



Y así, ha llegado a ser el centro de la vida social.



Solo basta con conectarse y el televisor te devuelve el espejo de tus entretenimientos, en modo gigante y con calidad visual digital. Está en cuartos, restaurantes, bares, salones de clase, centros comerciales, museos, malokas, iglesias: donde quiera que vayas hay un televisor como el fuego alrededor del cual se habla y el espejo donde vernos para comprendernos.



La televisión se ha ganado el nombre de ‘inteligente’ porque allí convergen todas las formas del audiovisual: la televisión de uno (video caseros), la televisión popular (Caracol, RCN, Citytv, Uno), la televisión pop (Netflix y demás plataformas), la televisión pública (Señal y regionales), la televisión deportiva futbolera (ESPN, Directv, Win), la televisión de red (YouTube), la televisión de flujo (Zoom y 'streamings'), la televisión de inmersión (videojuegos).



Su ‘inteligencia’ está en lo tecnológico, no en el qué cuenta ni en el cómo narra. Raro esto de llamar inteligente a los aparatos, mientras dejamos para los humanos el ser espectadores y consumidores.



Raro que la inteligencia sea del algoritmo que nos invita a los humanos a la pereza de pensar y focalizar nuestras energías en su pantalla-espejo.



Raro esto de que ser inteligente sea eso y no tenga que ver con el pensar, el contar, el narrar; poco que ver con los contenidos, estéticas y formatos. Raro eso de que la inteligencia ya no tenga que ver con un proyecto de mundo, de humanismo, de colectivo, de cultura.



Perplejidad que llamamos ‘inteligencia’ al hecho de cómo hemos perdido la densidad crítica y conceptual y lo propiamente humano y cultural.



Con la idea de inteligencia e intelectualidad pasa lo mismo que con el concepto de estética, que antes tenía que ver con las sensibilidades mundo y los sentimientos humanistas de habitar la vida, y ahora es sinónimo de peluquerías, salones de uñas, despachos de silicona.



La inteligencia en el siglo XXI habita en los celulares y televisores, la estética es un asunto de estilistas de las apariencias.



Esperemos que los ‘smart’ volvamos a los humanos y la belleza sea algo que rompe el algoritmo.



