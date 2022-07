Los incrementos en los precios de las plataformas de streaming tradicionales han hecho que cientos de usuarios estén migrando a portales digitales, que le ofrezcan un mejor servicio, a menor precio y con acceso a contenidos de calidad.



(Siga leyendo: ‘Desafío The Box’: ¿qué harán con el premio los ganadores del programa?).

Por un lado, algunos clientes están buscando cuidar el bolsillo, y por el otro, quieren seguir viendo las mejores producciones cinematográficas que hay en el mercado. Así las cosas, le mostramos algunas de las páginas web que se han destacado por brindar un servicio gratuito y se han consolidado en la industria del entretenimiento por la gran gama de productos que ofrecen.

Pluto TV

Si bien no es un servicio a la altura de Netflix, Amazon o Disney +, Pluto TV se ha caracterizado por ofrecer un servicio de películas On Demand y por brindar beneficios en el flujo de producciones televisivas totalmente gratuitas con contenidos de todos los gustos.



Los canales que ofrece varían dependiendo de la escogencia del cliente , pero por lo general se muestran canales de uso abierto y con categorías específicas.



(También: El corto colombiano animado 'Reparaciones' ganó premio en Francia).

Página oficial de Pluto Tv Foto: Pluto TV

Tubi TV

Contiene una gran variedad de series, películas y contenido característico de la pantalla chica sin costo alguno. Como es usual en los diferentes portales que ofrecen servicios sin pago, se tendrá que ver ciertas propagandas publicitarias para poder ver las diferentes categorías que se ofrecen en este portal.



La característica de Tubi es que es multiplataforma, por lo que es posible hacer uso de la ‘app’ en dispositivos, Android, Apple, Xbox, Sony Samrt, PS5 y vía internet.

Página oficial de Tubi Foto: Tubi TV

Crackle

Esta aplicación de streaming es bien conocida por gran parte de la población. Si bien ha cambiado de nombre y patrocinadores a lo largo del tiempo, ahora es un página controlada por Sony y Chicken Soup for the soul entertainment.



Contiene seis servicios de transmisión gratuita: Popcornflix, Popcornflix Kids, Popcornflix Comedy, Frightpix, Españolflix y Truli), así como algunos programas exclusivos de Sony.



Cabe destacar, que es una excelente opción al tener éxitos de la pantalla grande, como ‘El transportador’, pero puede llegar a ser agotadora por la recurrente aparición de pauta publicitaria.



(Lea: Valkyria y Ceta fueron los ganadores del ‘Desafío The Box’).

Crackle pagina oficial Foto: Crackle

Kanopy

Es quizá una de las más accesibles si tenemos en cuenta las interrupciones publicitarias, pues además de ser gratuita no posee anuncios. Sin embargo, para poder visualizar el contenido es necesario que tenga una credencial bibliotecaria, que tendrá que inscribir en la página web.



Fue creada en Australia en 2008 como una estrategia educativa, que intentaba llevar la pedagogía a las aulas virtuales. Hoy en día, ofrece más de 30 mil títulos cinematográficos gracias a sus asociaciones con bibliotecas públicas del planeta.

Sitio web de Kanopy Foto: Kanopy

Tendencias EL TIEMPO