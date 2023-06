Lo que inició como un libro de 256 páginas se transformó en una de las novelas más reconocidas de la televisión colombiana donde se trataba de plasmar el escenario del narcotráfico y los sucesos que desencadenaron alrededor de él, como la prostitución, el sicariato y la narcoestética.



La narración creada por el escritor y hoy ex senador Gustavo Bolívar, provocó controversias desde su publicación en 2005, debido al tema al que hacía referencia y que para la época era la realidad en varios lugares de Colombia a causa de los cárteles de droga.

La historía de una adolescente llamada Catalina de 17 años que se siente insegura por el pequeño tamaño de su busto y que empieza a prostituirse con grandes capos para reunir el dinero de la cirugía que aumentaría sus senos, estuvo entre las novelas más vistas en el país.



De hecho, durante su primera emisión en 2006, la telenovela incrementó en un 25 % de rating del canal 'Caracol' en su horario 'prime time', según las cifras ofrecidas por la consultora de 'Kantar Ibope' para ese entonces.



Esta trama, evidenció una problemática social sobre la venta de sexo de menores de edad, los sicarios, la droga e incluso las "mulas", ya que algunas de las mujeres eran seducidas con implantes mamarios que, en realidad, transportaban cocaína. Situación que dio apertura la debate de la posible realidad que estaba viviendo Colombia en su momento.



El boom de la novela fue tanto, "al poner sobre el tapete la manera naturalizada en la que los narcos estaban asimilados a su cultura, al punto de incluirlos en una novela", según el diario el 'Clarín'.

No solo se colocaba en tela de juicio la ilegalidad, sino también se evidenciaba las condiciones de vulnerabilidad socioeconómicas a las que estaban sometidos los jóvenes, y los medios a los que accedían para obtener dinero, lujo y poder.



Las mujeres en esposas y trabajadoras sexuales de narcos y los hombres, por su parte en ayudantes como sicarios hasta escalar a un posible líder de cartel, según un análisis discursivo de la novela en la Revista de investigación de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) de Ecuador.



"Lo que impulsa a las jóvenes a ingresar en este campo, es la constante necesidad económica ante la pobreza material en la que habitan, por lo que hallan en la prostitución un mecanismo de estabilidad y subsistencia para sus vidas", señala el artículo.

Todo ello, se consolidó en una puesta de conversaciones tanto de televidentes, como de dirigentes políticos que estaban al tanto de que, aunque fuera una historia en la pantalla chica, muchas de las situaciones que allí se narraban no necesariamente eran parte de la ficción.



De ahí que nacieran otras producciones con relación al mismo tema como 'Rosario Tijeras', 'Las Muñecas de la Mafia', 'El cartel de los Sapos', entre otras, que terminaron por recrear una narco cultura.



Ya lo decía Omar Rincón, periodista y crítico de televisión en un artículo para la revista 'La Nueva Sociedad' en 2009: "lo narco no es solo un tráfico o un negocio; es también una estética, que cruza y se imbrica con la cultura y la historia de Colombia y que hoy se manifiesta en la música, en la televisión, en el lenguaje y en la arquitectura".





