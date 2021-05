‘Tom Clancy’s’: cuando la acción no tiene límite

Cuando un escuadrón de soldados rusos mata a su familia en represalia por su papel en una operación ultrasecreta, John Kelly (Michael B. Jordan) persigue a los asesinos a toda costa. Uniendo fuerzas con un compañero SEAL (Jodie Turner-Smith) y un agente de la CIA en la sombra (Jamie Bell), la misión de Kelly, sin saberlo, expone un complot encubierto que amenaza con envolver a Estados Unidos y Rusia en una guerra total. Dividido entre el honor personal y la lealtad a su país, Kelly debe luchar contra sus enemigos sin remordimientos si espera evitar el desastre y revelar las poderosas figuras detrás de la conspiración.

Tom Clancy’s Without Remorse, la explosiva historia del origen del héroe de acción John Clark, uno de los personajes más populares del universo Jack Ryan del autor Tom Clancy, se puede ver en Amazon Prime.



EL TIEMPO conversó junto con otros periodistas del mundo con Jordan.

¿Qué le hace a usted elegir un proyecto?



No sé. Cada proyecto tiene su propio reto. ¿Qué razones? Todo tiene un propósito. A mí me gusta jugar ajedrez, así que intento ser estratégico con mi carrera y mirar en qué posición jugar para que pueda tener mi propia compañía de producción. Y en los últimos cinco años esa compañía ha crecido. Construir una marca y convertirme en un líder y poder contar historias que deben ser contadas. Yo siempre voy a contar historias que signifiquen algo para mí. Pero, por otro lado, a mí me gusta el boxeo, me gusta la acción, las películas de héroes, los cómics, amo los thrillers. Entonces sale mi niño fanático y me encuentro con este tipo de historias, y es fantástico. Por otro lado, uno no puede estar en todo, y por eso a veces prefiero ver a alguien más interpretando ese rol en lugar de mí.

La novela original era de un hombre blanco; cuando vi la película, no es literal pero es claro que hay un mensaje racial, por ejemplo, en una parte dice: “No me disparen, no me disparen”. ¿Eso es algo que discutieron en el set?



Esa es la realidad. Al hacer la película fue algo que tuve que decir para poder salir del carro. Pensé: ‘Soy un hombre negro, estoy en el aeropuerto y tengo que salir del carro... así que tengo que decir algo’. No fue algo premeditado, sino del momento, para que tuviera sentido la escena. No puedes pretender que actuar como hombre negro sea igual a actuar como un hombre blanco, no es lo mismo. Fue un momento en el que nos detuvimos a pensar qué estábamos diciendo en ese momento. ¿Quién es John y cómo se siente? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que lo motiva a él para seguir en la historia? En esa línea tuve que ser muy sincero.

La película ya se encuentra en Amazon Prime. Foto: Amazon Prime

Entiendo que para grabar la película los actores fueron a un campo de entrenamiento, ¿nos puede describir cómo fue el entrenamiento?



Creo que todos llegamos de diferentes lugares. Fuimos a un campamento de entrenamiento de combate real, aprendimos a usar las armas, cómo movernos como una unidad... y es que como íbamos a trabajar juntos por un largo tiempo, pues teníamos que funcionar bien, teníamos que crear la camaradería. Crear el vínculo entre nosotros, ser la segunda mano y fortalecer la comunicación. Hicimos entrenamiento debajo del agua. Entrenamiento de combate mano a mano. Entonces, eso fue para que funcionáramos todos como una unidad.

¿Cómo innovar en las películas de acción?



Estoy emocionado. Creo que todo el mundo pensó en cómo sacar la película, si en las salas de cine, o en dónde. Fueron tiempos difíciles pero por suerte estamos acá y Amazon es la casa, estamos muy emocionados de estar ahí. También me alegra que todo el mundo vaya a tener la oportunidad de ver la película. Estaba preocupado de que nadie la fuera a ver. Hubo sangre y lágrimas en este proyecto, así que no veo la hora de que el mundo la vea.

Stefano Sollima (Roma, 4 de mayo de 1966) es un cineasta y guionista italiano, reconocido por dirigir filmes como ‘ACAB’ o la famosa serie ‘Gomorra’ (2014). Foto: Amazon Prime

'La película debía ser ajustada al mundo real'

Stefano, es pura acción esta película, o ¿cómo la define?



Bueno, no diría que es solo una película de acción. Creo que es más de thriller-acción-conspiración, una especie de la vieja escuela. Esa fue la intención. Y el reto fue adaptar y modernizar la fuente, el libro de Tom Clancy. Y respetar cuál fue mi primer instinto sobre la película para poder contar toda la historia desde el punto de vista de John Kelly. También me gusta mucho la precisión geopolítica del libro de Tom Clancy, que nosotros tratamos de modernizar.



¿Es fan de las novelas de Tom Clancy?



Sí, totalmente. Fui fan de la mayoría de las películas y series de Jack Ryan. Pero Without Remorse, en el libro, la historia se desarrolló en los años 70 y fue escrito en 1993, hace unos 30 años. Entonces pensé que la película debía ser ajustada al mundo real, el que las audiencias reconocen como reales. Por eso lo modernizamos. No queríamos una película histórica. Entonces tuvo muchos cambios. Uno de los más importantes es que Michael B. Jordan hace el papel de John Kelly, que en el libro es un hombre caucásico, blanco... y en el libro uno de los personajes principales es un hombre, y lo cambiamos por una mujer que es mucho más interesante. Entonces creo que la película como es ahora es más respetuosa de la variedad y de la diversidad del mundo real.

Entiendo que para grabar la película los actores fueron a un campo de entrenamiento militar real, ¿usted fue?



No, yo estaba preparando la película. Pero la idea empezó porque el objetivo que teníamos era mostrarnos muy cercanos a Michael, grabarlo desde muy cerca. Para ello tocaba estar físicamente con las cámaras muy cerca de él. Por eso mismo le pedí a Michael que hiciera todas las escenas de acción sin usar dobles. Y esta es la razón por la que tuvimos que entrenar para aprender a usar las posiciones tácticas de los soldados, entender cómo reaccionar en momentos de estrés. Fue un trabajo gigante para que actuaran como soldados y para que fuera creíble.



¿Cómo fue el trabajo con Michael B. Morgan?



Sí, Michael es un gran actor y también una gran persona. Se involucró totalmente con el proyecto. Hizo el entrenamiento, hizo toda la acción en el set. Físicamente es supremamente retador. Y siempre estuvo sonriendo. Entonces, por supuesto generó una energía positiva alrededor. Fue muy importante porque la película fue muy retadora tanto para nosotros como para él, haciendo todo ese tipo de cosas locas.



¿Qué me puede decir del trabajo de Jodie?



Nosotros tuvimos que pedirle a Jodie que se preparara como una SEAL, que usara armas. Hizo un entrenamiento increíble. Y ella es modelo, entonces es atractiva y a su vez tiene una gracia particular. Otro punto interesante de trabajar con ella es que tratamos de establecer que sí, ella es una mujer, pero que cuando interactúa con Michael, evitamos todo tipo de ambigüedad o de tensión sexual entre ellos. Y los mantuvimos solo como amigos que pueden dar la vida por el otro, pero eso es todo. Esto fue muy interesante. Además, le dimos mucho peso a que cuando ella diera una orden, él la obedeciera tal cual como se la decía.



¿Cómo innovar en las películas de acción?



Técnicamente hablando, ahora no tenemos límites, entonces, en mi visión personal creo que una película de acción siempre debe estar relacionada con el ser humano. Creo que mantener al humano en el centro es la clave. Porque por más que hagan algo superheroico, si reconoce que hay un humano en el centro no es un superhéroe, sino que es solo un hombre llevado más allá de sus límites naturales. Pero esta es mi forma de entenderlo.



SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

@SIMONGRMA