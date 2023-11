¿Sin plan de vacaciones? Películas de rock para disfrutar en casa este diciembre

Se acerca la Navidad y muchos deciden planear viajes, salir con amigos o descansar; sin embargo, hay quienes aún permanecen en casa. Si es uno de ellos y no tiene planes para esta época, aprovechar su tiempo en una que otra tarde de película puede ser un gran momento para pasar la temporada, además de crear un nuevo hábito cinéfilo.

Y que mejor que cintas sobre el rock, un género musical lleno de guitarras, grito herido y multitud de eventos desenfrenados que pueden suscitar en el espectador infinidad de emociones, pasando de la alegría hasta el asombro o el llanto.



Si es un fiel amante de los grandes de este estilo y le gustaría rememorar la historía de algunas leyendas de la música o simplemente disfrutar de la música y reír, estas son algunas de las recomendaciones que puede ver desde casa, según la calificación de 'IMDB'

'Velvet Goldmine' (HBO)

Un drama musical en todo su esplendor, dirigida por Todd Haynes y lanzada en 1998. Un relato ficticio sobre el ascenso y caída de una estrella de 'glam rock llamada Brian Slade', que recuerda la imagen de David Bowie.



Con una calificación de 6,9 en 'IMDB', la cinta se desenvuelve a partir de la investigación de Arthur Stuart, un periodista que investiga la misteriosa desaparición de dicho protagonista en los años 80, mientras una excelente banda sonora acompaña la narración.

'Bohemian Rhapsody' (Star Plus)

Una celebración a Queen como la gran banda de rock que fue entre los años 70 y 80, y un homenaje a su vocalista, Freddy Mercury, que sin duda marcó la historia del género con su voz y crecimiento artístico. La producción cuenta con una puntuación de 7,9 en 'IMDB'.



Los éxitos, logros y desventuras tanto de la agrupación como del mismo artista estarán reflejados en este viaje de dos horas, acompañado de las composiciones más representativas como 'I want to break free' , 'We will rock you', 'We are champions' y por supuesto la canción que inspiró el nombre de la cinta, 'Bohemian Rhapsody', entre muchas más.

'Escuela de Rock' (Apple Tv)

Si desea algo más para reír y pasar la tarde, esta cinta es una excelente opción para ver solo o en familia. Protagonizada por el gran actor de comedia Jack Black, el film retrata a un descuidado rockero que logra colarse como profesor de matemáticas de una escuela privada para subsistir y salir de la casa de su amigo.



Sin embargo, en vez de enseñar los números y las operaciones en el pizarrón, los instruye en guitarras eléctricas, baterías y letras de rock hasta forma una banda de estudiantes que hasta ahora están empezando su adolescencia y que deberán enfrentarse a sus padres y a la misma institución para permanecer en la música. La cinta cuenta con una calificación de 7,2.

