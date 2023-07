Simona Amaya corría con una pesada espada matando españoles y haciéndose pasar por un soldado. Era aguerrida y se disfrazó de hombre para poder luchar por la libertad de Colombia. Sin embargo, su historia no es tan conocida como la de ‘la Pola’ Policarpa Salavarrieta o Manuela Beltrán. Esa situación fue parte de lo que impulsó a la directora Teresa Saldarriaga a asumir el reto de hacer una película independiente con el nombre de la heroína.

La cinta Simona Amaya, vivir o morir por la libertad, se estrena hoy en la Cinemateca de Bogotá y algunas salas alternativas de Cali, Tunja, Manizales, Medellín, Mariquita, Sogamoso, Fusagasugá y Garzón (Huila), reviviendo la historia de lucha y hasta conflictos de amor, al conocer al coronel Arredondo, un joven de 28 años que hacía parte del batallón Cazadores.

“Simona representa uno más de los aportes de la mujer a la gesta libertadora y contribuye a la reivindicación histórica de su papel. Gracias a Simona Amaya conocemos a la mujer guerrera y luchadora. Casi siempre se habla de Pola como la gran heroína, pero Simona representa a las mujeres que tomaron las armas”, comentó Teresa Saldarriaga, que además escribió el guion junto a Idania Velásquez Luna.



La protagonista enfrentó su primer largometraje en este proyecto. Foto: Yuma Producciones

“Ese punto de vista de las mujeres y la independencia de Colombia era innovador y una oportunidad de hacerle un homenaje a las mujeres que fueron partícipes de la ruta libertaria como enfermeras, cocineras, mensajeras, costureras, en fin, varios roles que acompañaron a Simón Bolívar y su ejército libertador y que la historia patriarcal las olvidó”, recalcó Velásquez Luna.



Esta producción, que se rodó en Monguí, es escenarios de Socha Viejo, Tutazá, Paya y Tasco (Boyacá) y contó con la participación de actores que han hecho historia en el cine y la televisión como Juan Sebastián Calero, Gerardo Calero, Constanza Gutiérrez, Jairo Soto, Alejandro Gómez, Karen Gaviria y Armando Gutiérrez. El papel de Simona lo asumió Camila Suárez, que encaró su primer largometraje con este proyecto.



“Antes del casting no conocía la historia de Simona (…). Ella hizo algo como de un cuento, se arriesgó, rompió las leyes de su época, tomó las armas, se vistió de hombre y se puso a luchar. Teníamos que contar su historia”, le comentó a EL TIEMPO, la protagonista.



El personaje se disfrazó de hombre para luchar por la independencia. Foto: Yuma Producciones

Así como Simona logró engañar a los soldados escondiendo su identidad femenina, la actriz se fue disfrazada de hombre cuando supo de la audición para el papel.



“Me llamaron un día como a las 6 de la tarde y tenía el casting a las 9 de la mañana del día siguiente. Llegué allá con una espada que parecía de juguete, con ropa de mi hermano y traté de recoger mi cabello (que es largo) y me miraban como: ¿Qué es esto?, ¿Qué sucede?, fue interesante poder hacerlo… Claro, luego el equipo de vestuario hizo algo mucho mejor”, confiesa Camila Suárez. Al leer el guion, la actriz quedó impactada. Simona no le tenía miedo a la muerte y “tenía una visión de túnel y lo único que le importaba era su libertad, nada más”, reflexionó la actriz.

Simona Amaya murió a los 19 años en la Batalla del Pantano de Vargas, que coincidencialmente se dio un 25 de julio, pero de 1819. En la cinta se sigue al personaje desde que tenía unos 14 años y se revela que, antes de hacer parte de las tropas, fue una espía. Llevaba mensajes y al no aguantar tanta muerte y violencia decidió cambiar de rol. Se presentó como Simón Amaya y apenas si sabía manejar la lanza y disparar, pero con el tiempo se convirtió en una guerrera.



“Todos los actores y los soldados de verdad (que participaron como extras en las batallas) me ayudaron mucho a forjar a Simona cuando se hizo pasar como soldado. Estaba bajando una montaña y me decían: estás bajando como una niña, debes hacerlo como un soldado y me explicaban cómo era, el movimiento, el ritmo era muy diferente. Hubo una práctica que fue descalza y en alpargatas subiendo y bajando una montaña varias veces para irme acostumbrando a eso. Rodamos alrededor de seis semanas en el 2019, justo antes de la pandemia y en preproducción, no duré mucho porque grabamos como a la semana y media después de ese proceso”, recordó Camila Suárez.



Juan Sebastián Calero, (al fondo) hizo parte de la producción. Foto: Yuma Producciones

En el conflicto, se exploró la conexión de uno de los soldados con la protagonista. Amaya no solo mataba españoles, también hizo temblar corazones. El actor Alejandro Gómez interpretó al coronel Arredondo, que lidió con una extraña sensación al sentirse atraído por uno de sus compañeros de batalla. “¿Por qué me siento así?”, se preguntaba el personaje que, en medio de una guerra, con todo lo que estaba pasando, tenía espacio para sentir. Claro, el luego se da cuenta de su secreto y decide no decir nada… “Ella ‘echaba’ espada a diestra y siniestra, con batallas muy complejas, era muy recursiva y usaba muy bien su espada o lo que tuviera a la mano para acabar con los enemigos y su causa”, explica la actriz de 25 años. En Simona Amaya, vivir o morir por la libertad se revive el momento de su muerte, cuando es atravesada por una espada en la batalla y al recoger el cuerpo se dan cuenta de que era una mujer, una heroína de verdad.

