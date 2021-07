Simón Elías busca el camino del cine independiente

En el curso de lanceros del Ejército Nacional, el actor y director de cine Simón Elías ocupó el primer lugar. Era muy joven, pero este hecho le indicó algo: tenía cualidades de líder. Y algo más: la cámara fue amiga suya desde niño, porque, cuenta, su papá lo grababa haciendo ‘escenas’.

Por ello, cuando decidió dedicarse a la dirección y la actuación sintió que ya tenía un camino avanzado.



Ha vivido en varios países; entre ellos, Estados Unidos y Bélgica, además de Colombia; habla inglés y francés.



Pero, antes que nada, es un costeño criado en varios lugares. “Mi mamá es de Sincelejo, y tengo familia de Santa Marta. Por eso estoy haciendo una película por el Caribe, con el hermoso paisaje, un viaje por esa cultura”, cuenta.



Espera terminarla antes de irse a vivir a Estados Unidos, donde seguirá su carrera y tiene varios proyectos, como el lanzamiento de una película en la que participó, rodada en el 2019, y que no se ha podido presentar por la emergencia.

Graduado en actuación, técnica vocal, teatro musical, danza y cuerpo, en la Amerian Academy of Dramatic Arts, en Estados Unidos, y comunicación social con énfasis en publicidad y producción audiovisual de la Universidad Javeriana de Bogotá, Simón Elías empezó como asistente de dirección, “un cargo que no da muchos créditos, pero que es muy importante y enseña mucho. Y como en un momento trabajaba en varios proyectos, tenía que ir de un lado a otro, siempre en bicicleta, llevando y trayendo cosas, pendiente de los rodajes, de los departamentos, del funcionamiento de cada apartado”.



Ha participado en las películas 'Quicksand', 'Bendita rebeldía', 'Dreams Tom', 'Bienvenido Santiago', 'Una semana', 'Antes del fuego', 'Next Day Misty', 'Los viajes de José Escudero' y 'La vie de Jean'. En televisión ha estado en 'Colmenares, historia de un crimen', 'De brutas nada', 'El cartel' y 'Lala’s Spa'.



Y aunque siempre andaba con la cámara, su primer camino fue como director.

De hecho, en la película que hace en la Costa cumple las dos funciones. “Las dos exigen de mucho presente. Por eso, cuando debo actuar, respiro, hago la pausa y luego me reviso como director”, dice.

Su objetivo es el cine independiente. “Allí hay una creatividad muy grande y un amor inmenso no solo por el cine, sino por los seres humanos”, dice.



Pero no descarta lo demás. “Lo importante es seguir contando historias, y más aún estas historias nuestras, por más duras que sean, llevándolas al aprendizaje y a diferenciar. Producciones como 'Colmenares' y 'El robo del siglo' son un gran ejemplo”.

En el cine internacional admira a Paul Thomas Anderson, director, guionista y productor; a Richard Linklater, director de Boyhood, y al actor Brad Pitt, “porque igual puede hacer de Aquiles que de profesor de un gimnasio, y siempre está en su personaje”.



En el ámbito nacional, le gustan actores como Christian Tappan, Enrique Carriazo y Andrés Parra.

