El encuentro de dos rebeldes que amaron la libertad

"El hielo de mis años se reanima con tus bondades y gracias. Tu amor da una vida que está expirando. Yo no puedo estar sin ti, no puedo privarme voluntariamente de mi Manuela. No tengo tanta fuerza como tú para no verte, apenas basta una inmensa distancia. Te veo aunque lejos de ti. Ven, ven, ven, luego. Tuyo de alma. Bolívar”.

Así le escribía el general Bolívar a Manuela Sáenz, su último amor, una relación que duró ocho años, se inició en Quito en 1822 y solo terminó cuando el Libertador falleció en 1830.

Fueron amantes, compañeros, “Manuela siempre tuvo mucha ascendencia sobre él, era la única persona que le decía las cosas como son”, cuenta Shany Nadan, la actriz que representa a la llamada Libertadora del Libertador en Bolívar, el hombre, el amante, el Libertador, la serie de Caracol que se emite actualmente.



Y en el capítulo de este martes, Bolívar y Manuelita se conocen. Ocurrió en Quito, Ecuador, pero la grabación se hizo en Monguí, cuenta Asier Aguilar, productor de la serie, que a través de Netflix se puede ver en 160 países.



La historia cuenta que Manuelita, admiradora de Bolívar y del ejército patriota, no quería perderse la llegada del Libertador a Quito, y desde un balcón observó el desfile.

“Como él no la había visto, ella decide tirarle una corona de flores, y esta le cae al Libertador en el pecho”, agrega Aguilar.



Y recuerda que la grabación de ese día fue larga. “El llamado fue muy temprano porque había que vestir a unos 300 extras con ropa de época. Además, teníamos escenas con caballos y su manejo a veces es complicado, pues se asustan con tanta gente”.

Fueron, dice, muchos detalles para poner a punto, pues además del recibimiento a Bolívar, estaba la fiesta de bienvenida.



Shany Nadan es de Guayaquil y una gran admiradora de Manuela Sáenz. “Ella fue una mujer fuerte, de temple, pero no por eso dejó de ser muy femenina. Vivió para y por la causa. En un universo en el que las mujeres estaban en un segundo plano, Manuelita se destacó y peleó por sus derechos”, cuenta.



Sin saber que un día la representaría, Shany Nadan ha estudiado desde hace varios años la vida del último amor del Libertador Simón Bolívar, la mujer que, además, lo salvó durante la llamada Noche septembrina.



Bolívar (representado por el venezolano Luis Gerónimo Abreu) llega a los brazos de Manuela luego de perder a su mamá en su infancia, a su esposa en su juventud y a una de sus novias en la campaña libertadora. Llega a ella lleno de pérdidas.



“Esta serie ha sido muy importante porque ha resaltado el valor de la mujer en la guerra y también en la vida de los héroes”, afirma el actor. Y aunque lo sorprende que en ese momento de la historia, la llegada del ejército a una población generara no solo alegría, sino también que los patriotas casi que ofrecieran sus hijas a los héroes, dice que era una vida muy difícil y completamente distinta.



Nadan agrega que trabajar en Bolívar ha tenido un gran significado, “porque, entre otras cosas, hacer una serie de época es otra cosa, y aquí se ha tenido mucho cuidado con todos los detalles. Por ejemplo, los sombreros que usaba Manuelita mientras vivió en Perú y Ecuador eran los que la gente llevaba en estos lugares. Y eran días en los que el arreglo personal no tenía los productos de hoy. Entonces, a la hora de grabar no importaba que el pelo estuviera alborotado, así era”, comenta.



La amable loca, como llamó Bolívar a Manuelita, llega a esta historia. La quiteña, que además era defensora de los animales, murió en el olvido en Perú, de una enfermedad contagiosa. Su cuerpo fue sepultado en una fosa común con sus pertenencias, entre las que estaban muchas de las cartas que el Libertador le escribió en sus días de gloria y dolor.



¿Dónde y cuándo?

Bolívar, el hombre, el amante, el Libertador se emite de lunes a viernes, a las 9 p. m. por el canal Caracol.