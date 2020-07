‘Si Ciro Guerra incurrió en comportamiento de acoso, que pida perdón’

El pasado 2 de julio, en su cuenta de Instagram, la directora de cine y televisión Laura Mora (Escobar, el patrón del mal; Matar a Jesús, Frontera verde, entre otras) se refirió a los hechos que acusan al cineasta Ciro Guerra de abuso sexual y que fueron publicados en el portal Volcánicas.

En su reflexión, Mora argumenta que “ser directora ha sido un camino duro, espinoso, pero también la mejor decisión de mi vida, absolutamente guiada por el corazón. El cine ha significado mi lugar de los sueños y mi arena política”.



Sin embargo, afirma que “la primera vez que trabajé como directora en un proyecto grande e importante para televisión, me enfrenté al peso del machismo. No solo me subestimaban constantemente por el hecho de ser mujer joven, si no que me enviaron mensajes muchas veces amenazantes y perturbadores; y aunque en repetidas ocasiones pedí que me cambiaran parte del equipo técnico por la brutalidad con la que me sentía tratada, jamás mis pedidos fueron atendidos, y las ‘quejas’ siempre fueron subestimadas”.

La directora cuenta que guardó silencio por ese acoso laboral que alcanzó a su “asistente de dirección y una de mis cámaras mujer” y lo hizo porque “temía que no se me creyera por ser una mujer joven (era la primera vez que dirigía un proyecto de esa envergadura) y por el miedo de que no me volvieran a dar trabajo”.



La experiencia, dice, la alejó de estos proyectos pero reconoce que han cambiado un poco las cosas gracias a Rec Sisters, donde un grupo de mujeres tienen la idea de “lograr sets de trabajo más justos y seguros para todas”.

Sobre Ciro Guerra, afirma que lo conoce “hace muchos años. Pertenecemos a una generación de directores que ha dado peso internacional al cine colombiano. He tenido una relación de amistad con él, que he valorado siempre. Hemos compartido múltiples espacios y he aprendido de él. Hoy, a quienes tanto me preguntan, debo decir: nunca me he sentido violentada por Ciro ni noté comportamientos agresivos de su parte hacia las mujeres”.



Esa cercanía, dice Mora, “me ha puesto en un lugar complejo, doloroso, y ha hecho que me surjan preguntas profundas, necesarias. Como a cualquier ser humano sensible, me incomodó y me dolió leer esos testimonios. Lastimosamente como mujer, TODAS, y me atrevo a generalizar en este caso, hemos estado en alguna situación similar a las que allí se mencionan. Es aterrador. TIENE QUE CAMBIAR”.



Mora afirma que ha sido “observadora de una sociedad del espectáculo que va en contravía de eso, de detenerse y pensar. Yo, que he usado una red social como plataforma para exponer ideas y movilizar, me he sentido absolutamente interpelada por el ‘linchamiento público’, del que seguramente muchas veces he sido partícipe”.



De hecho, comenta que “es urgente hablar sobre una justicia con enfoque especial para las mujeres; espacios seguros para poder movilizar el miedo y la vergüenza a quien realmente debe sentirlos: el agresor. Por eso creo que el debate, y las preguntas de orden ético y moral que este caso en particular nos impone, son exigentes con el pensamiento y con la posibilidad de evaluarnos”.



La cineasta expone que fue víctima de acoso, “intento de acceso carnal y amenaza de muerte cuando era muy joven. Tenía 18 años. He sido víctima del mismo hombre desde ese momento, la última vez que intentó atacarme fue hace 4 años. Voy a cumplir 40 años”.



Por tal motivo, “tengo un expediente en la Fiscalía de más de treinta páginas con sucesos macabros y dolorosos. Eso ha significado que yo siempre tenga una caución en mi billetera, y que a pesar del tiempo, siempre exista algo ahí, en mi mente, que me genera el temor de que ese hombre aparezca en cualquier momento de entre las sombras. Mi familia y mis amigos más cercanos han presenciado de primera mano las angustias que esto me ha generado”.



Analiza que “las acusaciones que se hacen en el artículo del portal son de orden moral, claro, pero también penal. Creo que, en lugar de abogar por la cadena perpetua que significa la nueva hoguera de las redes sociales (que también se vuelve de alguna manera punitiva), deberíamos instar urgentemente a que estas mujeres, y las mujeres que son maltratadas y abusadas cada día, puedan realmente hacer un proceso ante la justicia, con el peso de sus denuncias”.



Y le pide a Guerra “como amiga, como mujer, que sea reflexivo. Que si bien tiene TODO el derecho al proceso de defensa, si incurrió en alguno de éstos comportamientos de acoso donde pudo haber agredido la integridad física y emocional de una o más mujeres; si normalizó como muchos hombres conductas heredadas por su propia educación y su cultura y con el falso poder que parece dar el éxito laboral, pida perdón que es el acto más noble y humilde. El perdón es un acto restaurador que abre la posibilidad de habilitar de nuevo el puente constructivo que es la palabra. En estos casos, el perdón es el primer paso para la reparación”.

De paso, les dice a las autoras del artículo que tras ver una entrevista en la que una de ellas participó en la que argumenta que hay nuevas formas de justicia, “se debe concretar este anuncio, porque en un país donde tantos han hecho su propia justicia, auspiciados en la idea de que el sistema penal no opera, lo encuentro peligroso”.



CULTURA