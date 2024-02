'Shogún': la serie basada en un clásico, ya se perfila como de las mejores del año

En 1980, la adaptación de la novela 'Shogún' fue uno de los grandes éxitos de la ficción televisiva, con un reparto que incluía a los actores Richard Chamberlain o Toshiro Mifune, y cuarenta años después llegó a Latinoamérica por la plataforma Star+ una nueva serie basada en el mismo libro, avalada por la crítica internacional.

Los medios anglosajones ya la consideran la serie del año. The Guardian dice que tiene una "épica fascinante", The New York Times asegura que lo tiene todo para conseguir un gran éxito, pues está "suntuosamente producida, en su mayoría bien interpretada y no es excesivamente sentimental o sensacionalista", y Variety asegura que tiene la misma fuerza que 'Game of Thrones'.



La nueva producción ha causado impacto, revive el espíritu guerrero y puede convertirse en una de las mejores del año. Foto: Star+

Protagonizada por un actor poco conocido, Cosmo Jarvis, que interpreta al piloto de barcos John Blackthorne, al que daba vida Chamberlain en la primera adaptación televisiva, esta nueva propuesta añade más sexo, violencia y sangre a la historia escrita por James Clavell y publicada en 1975.

La de 1980 tenía cinco episodios y la nueva llega a los 10 para entrar en más detalles de la enorme novela de Clavell, ambientada en el Japón del siglo XVII. Allí llega Blackthorne tras una larga travesía desde Europa en la que ha muerto la mayor parte de la tripulación de su barco. Apenas cinco supervivientes, que son apresados por los japoneses en una época en la que está comenzando una guerra civil en la que Lord Yoshii Toranaga se enfrenta a todo el Consejo de regentes.



Anna Sawai interpreta a Toda Mariko, en los diez episodios de la producción. Foto: Star+

El objetivo de todos es convertirse en el shogún, el gobernante del país, solo por debajo del emperador. Un título que se utilizó en Japón desde el siglo XII hasta finales del XIX. Una producción impecable y una ambientación preciosista, con un vestuario cuidado al detalle -diseñado por Carlos Rosario, francés de origen español- son el envoltorio perfecto para una serie con ecos de 'western', que explota el exotismo de Japón a los ojos de un europeo del siglo XVII.



La serie busca revivir el éxito de la original, que logró audiencias de récord para la cadena NBC, además de cosechar premios como tres Emmy -incluido el de mejor miniserie- o tres Globos de Oro -mejor serie dramática, mejor actor (Chamberlain) y mejor actriz (Yoko Shimada).



