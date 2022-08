She- Hulk, la prima del doctor Bruce Banner de los comics de Marvel, llegó a las pantallas pequeñas a través de la plataforma de Disney +.



Tal vez su apariencia verde y a la vez esbelta fue lo que llamó la atención de muchos con el estreno del primer capítulo; sin embargo, en la región sur del continente no ha pasado desapercibida una canción autóctona de la región Caribe de Colombia que apareció en la serie.



En el primer capítulo se relató la forma en la que la prima de Bruce Banner se transforma en 'She-Hulk'. Foto: Disney+

Durante el primer episodio se conoció sobre la vida cotidiana de 'Jennifer Walters', quien trabaja como abogada y tiene experiencias ordinarias, aunque después de tener un accidente con 'Bruce Banner', tendrá un giro que cambiará su vida por completo.



Otro detalle que también ha resultado curioso para los 'fans' de las producciones de Marvel es que muy al estilo de 'DeadPool', la prima de Banner también rompe la "cuarta pared" narrativa y se comunica con los espectadores, contando cómo llega a convertirse en 'She-Hulk'.



Pero para no revelar más detalles acerca de la trama, nos centraremos en que, en medio de las aventuras de Walters, sonó la canción 'Porro bonito' de la Orquesta Ritmo de Sabanas, en una escena durante su viaje por México.

Esta canción hace parte del disco 'El Pechugón' que fue un compilatorio de 2016, pero el lanzamiento original del sencillo fue en 1973.



El 'Porro bonito' es uno de los sencillos más reconocidos de la orquesta colombiana y ahora se sumó a la banda musical de la serie de 'Marvel Studios'. La aparición de la canción dentro de 'She-Hulk' se dio dentro de un ambiente cálido y de festejo y, sin duda, despertó la atención de muchas de las personas que vieron el primer capítulo.



El porro es reconocido como un ritmo musical del Caribe colombiano, especialmente de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre. Además, hace parte del folclor autóctono del país por sus singulares ritmos y percusiones.



Ahora bien, esta no es la primera vez que esta canción aparece en una serie de streaming, también apareció en la primera temporada de 'Narcos', aunque es la primera vez que suena en una producción de Marvel.



El autor de la canción es el compositor y cantante Luis Pérez Cedrón, uno de los integrantes de la Orquesta Ritmo de Sabanas.

