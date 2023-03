Zachary Levi no ha hecho otra cosa que mostrar una sonrisa de oreja a oreja cada vez en su campaña de promoción de la segunda parte de ¡Shazam! Él sabe que es una especie de Superman más cool, más inmaduro y más divertido y volverse a medir el traje del héroe de DC Films ha sido una experiencia sobrecogedora. No parece importarle que algunos medios especializados vayan a estar con la mirada fija en el desempeño en taquilla y en los niveles de empatía con la audiencia. No es un secreto que el universo cinematográfico de DC experimentó cambios radicales, desde la cancelación de una tercera película de Wonder Woman, el fracaso de Black Adam y la gran expectativa (con giros y polémicas) de la nueva película de Flash, con Ezra Miller.

Pero Levi y su personaje no fueron parte de la reestructuración que hicieron las cabezas de los estudios, James Gunn y Peter Safran. ¡Shazam!, la primera cinta, de 2019, costó 100 millones de dólares y recaudó 366 millones sumando Estados Unidos y la taquilla en otros países.



La trama de un chico –Billy Batson– que por un mago adquiere poderes y se convierte en un poderoso ser encerrado en el cuerpo de un adulto y que tiene que salvar a la humanidad, aunque no puede escapar de sus expectativas y corazón de niño. La parodia, el humor y la trama de hermandad y el halo familiar dieron un respiro a la clásica idea de héroe cansado o conflictivo.

“Disfruté mucho de la idea incluso antes de leer el guion”, recordó Levi en una entrevista del estudio. “Cuando me contaron de qué iba todo el concepto de la segunda película, me convencí. Estaba muy emocionado por volver a reunirme con el reparto y el equipo, a quienes les tengo tanto cariño. Es un papel realmente divertido de interpretar. Quiero decir, puedo ser un superhéroe... uno muy divertido”, recalcó acerca del tono de Shazam: la furia de los dioses, que llega el 14 de marzo a las salas de cine.



La trama sigue al superhéroe y a sus hermanos de la casa de acogida en la que se conocieron en su primer filme, lidiando con la responsabilidad de equilibrar sus alter ego, sus personalidades y el riesgo de enfrentar a las hijas de Atlas –un vengativo trío de antiguas diosas: Hespera, Kalipso y Anthea–, en los papeles de Helen Mirren, Lucy Liu y la actriz de origen colombiano Rachel Zegler, respectivamente.



Helen Mirren y Lucy Liu son ahora las villanas de la nueva trama. Foto: Warner Bros. Pictures

“Lo que me encantó de ¡Shazam!, y por lo que firmé con mucho gusto para participar en esta segunda cinta, fue la idea de que los marginados del colegio –los niños de los que se burlan y a los que acosan– son los que se convierten en superhéroes... Pueden volar y hacer cosas maravillosas e intentar hacer del planeta un lugar mejor. Es un reflejo de nuestra imaginación a esa edad, y combinar eso con la mitología me pareció espectacular”, compartió Helen Mirren, quien ofrece un papel de villana muy convincente.



“La mitología griega está presente en gran parte del ADN de las cintas de DC. Me pareció una gran idea y, de nuevo, cuando me la propusieron dije que si. Shazam tiene tanta sangre de dios griego, semidiós y titán que tenía sentido que fuera un mundo en el que jugáramos en algún momento”, explicó Levi.

Ahora, un par de años después de los acontecimientos de la primera película, los hijos de la ‘Shazamilia’ (como se conoce su vínculo que define la vida del protagonista) han crecido un poco y lidian con los conflictos cotidianos y algunos tropiezos en su papel de salvadores del día.

“Ahora se percibe la dinámica familiar y cómo Billy quiere ser el pegamento que mantiene a todos unidos, algo así como un líder; es como si sintiera que es su responsabilidad, como Shazam. Pero está luchando porque todavía es un niño. Todavía es joven, todavía está tratando de averiguar lo que significa ser un líder”, adelanta Levi.

Shazam: la furia de los dioses, dirigida por David F. Sandberg, quien trabajó en la primera cinta y sabía en qué se estaba metiendo al aceptar el reto de traer de nuevo a un superhéroe fuera del molde, que puede tener el fin del mundo a la vuelta de la esquina, pero tiene tiempo para bromear.