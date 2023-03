La película de superhéroes "íShazam!: La furia de los dioses" encabezó este fin de semana la taquilla en Estados Unidos y Canadá, según estimaciones divulgadas el domingo 19 de marzo por la firma especializada Exhibitor Relations, pero los analistas calificaron el estreno de decepcionante.

El largometraje, protagonizado por Zachary Levi, recaudó 30,5 millones de dólares entre el viernes y el domingo en los cines estadounidenses y canadienses, mucho menos que los 53,5 millones de dólares recaudados por la primera primera entrega, "íShazam!", estrenada en 2019.



(Lea más sobre esta película: ¡Shazam! Regresa el superhéroe con corazón de niño).



Esta secuela es "uno de los peores debuts para una gran película de superhéroes de Hollywood", señaló la revista especializada Hollywood Reporter.



La crítica ha sido mixta en sus apreciaciones, calificando este regreso a la gran pantalla como un divertimento familiar que no pierde su esencia, en contraste con una evaluación que reconoce que la chispa de humor es menos brillante en esta ocasión.



(Además: Las nuevas amenazas de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía).

“Aunque no ofrece la vertiginosa diversión de la primera película, su humor, su dulzura y sus héroes deliciosamente humanos siguen siendo virtudes en un género a menudo demasiado obsesionado con la oscuridad y la crudeza” fue el comentario de Kate Erbland, en la revista IndieWire; mientras que Peter Travers, de ABC News, reconoce el poder del filme, pero matiza su comentario con una visión menos entusiasta. “Se esfuerza demasiado por conseguir la magia que una vez surgió de forma natural (...). Esta secuela está dirigida al niño que llevamos dentro y que esperemos que ninguno de nosotros pierda nunca”, dijo.



La respuesta entusiasta de otras épocas en la taquilla estadounidense a los superhéroes parece estar pasando por una etapa de transición o de cansancio, ante tramas que no quisieran arriesgar tanto o sorprender. “La secuela se ve lastrada por un héroe menos vivaz y unos villanos sosos”, enfatizó Owen Gleiberman, de Variety.



Pero no es el único, lo mismo sucedió con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, de uno de los superhéroes más divertidos de Marvel, que fue criticada y no tuvo los números que se esperaban en taquilla.



(Puede interesarle: Creed III: Sin Rocky, pero con muchas ganas de noquear).



Al agridulce primer lugar de ¡Shazam la furia de los dioses! le sigue Scream VI, que registró 17,5 millones de dólares en ingresos. La tercera fue Creed III, con 15,3 millones de dólares. La cuarta posición fue para 65: al borde la extinción, con Adam Driver, que recaudó ese fin de semana 5,8 millones de dólares. Le siguió de cerca Ant-Man and the Wasp: Quantumania, de Marvel, con alrededor de 4,1 millones.

AFP

Los Ángeles