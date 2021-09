¿El mejor luchador? Así es Shang Chi en los cómics de Marvel

A falta de contadas horas para que sea estrenada la anhelada película de ‘Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos’, la más reciente de Marvel Studios, todas las miradas de los apasionados por las historias de superhéroes están puestas en su luchador protagonista: Shang Chi.



Este maestro del Kung fu, o ‘Hermano de la Mano’, como también lo conocen, logró dar el salto a la pantalla chica gracias a la alianza que hizo su casa creadora con Walt Disney Studios.



Sus andanzas están a meses de cumplir 50 años capturando a los fanáticos de los poderes superhumanos.



Independientemente de si ha podido conocer o no en los cómics de Marvel a este hombre entrenado para ser asesino, le presentamos los datos claves de la historia del héroe que, le adelantamos, representa el ‘ascenso y avance del espíritu’.



No en vano, algunos dicen que es el mejor luchador.



¿Sí lo será?

Desafiando al destino

Su padre jamás pensó que se rebelaría contra él.

Como tantos otros superhéroes, el destino de Shang Chi estuvo definido por su infancia.



Nacido en Henan, la tercera provincia más poblada de China, este personaje es hijo de un temible criminal que le enseñó a realizar las peores fechorías en la organización secreta de ‘Los Diez Anillos’.



Todo indicaba que el pequeño sería el heredero ideal del comando del temido grupo delictivo.



Sin embargo, con la aparición de un misterioso agente secreto británico en su vida, Chi le declaró la guerra a la banda delincuencial de su padre y todo el mal que encarnaba.



El mejor resumen de su misión: ir en contravía de su progenitor.



A ‘mano limpia’

El actor chino Simu Lui es el encargado de dramatizar al icónico superhéroe.

A pesar de que su entrenamiento inicial estuvo orientado hacia la criminalidad, Shang Chi logró resignificar sus habilidades y se convirtió en un arma letal para los delincuentes.



Este joven, a quien no le tembló la mano para ir en contra de su papá, es una muestra más de la reconocida preparación física que tienen los luchadores en los países orientales.



No por nada, a pesar de ser muy talentoso con las espadas, prefiere combatir siempre ‘a mano limpia’.



La práctica de algunas tradiciones espirituales asiáticas también configuran uno de sus mayores dotes: la calma.



En definitiva, paciencia y destreza. ¿Qué más necesita un superhéroe?



¿Quiénes son sus amigos?

La influencia de Smith en su vida lo llevó a considerarlo como un verdadero padre.

La mano aliada de Shang Chi es el agente británico que lo impulsó a enfrentar a su padre.



Smith, como se apellida el misterioso europeo, es considerado como un papá sustituto para él.



De igual manera, en su desafiante lucha coincidió con Tarr y Reston, dos hombres que por su convicción guerrera se podrían considerar como sus mejores socios.



Aunque llegó a tener alguna relación sentimental con dos mujeres del universo Marvel, nunca tuvo una conexión de pareja profunda.



Por lo que se ha podido ver en algunos cómics recientes, Shang Chi se la lleva muy bien con Spiderman y el Capitán América.



El enemigo siempre será el padre

Aunque este audaz luchador enfrenta muchos de criminales en batalla, su mayor rival es su progenitor pues él fue quien vio en su sangre un medio y no un fin.



Acabar con su legado será el mayor objetivo a seguir.



El tráiler

El estreno oficial de la película se hará primero en Estados Unidos. Por lo tanto, le dejamos el tráiler para que vaya ‘entrenando los ojos’ con los asombrosos movimientos de Shang Chi.

Desde ya,la historia de Shang Chi pinta como un éxito en taquillas.

