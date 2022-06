En medio del reality ‘Dancing With Myself’ en el cual Shakira, Nick Jonas y Liza Koshi son los jurados principales de una competencia de baile, la cantante barranquillera también quiso poner en el escenario al integrante de los Jonas Brothers.

Durante uno de los episodios del programa de la cadena ‘NBC’, Shakira le pregunta a Nick “¿bailas salsa?” a lo que el hombre responde: “Algunas veces, ¿por qué preguntas?”.



Después de esto, ambos se dirigieron a la pista para bailar al ritmo de ‘Chantaje’, la canción de Shakira y Maluma. La artista colombiana quedó bastante sorprendida al darse cuenta de que el menor de los Jonas Brothers sí sabe bailar salsa y, de hecho, lo hace muy bien.



Tanto así que, después de la danza, le pregunta “¿Estás seguro de que eres de Jersey? ¿No eres de Colombia?”.



El intercambio entre las celebridades fue publicado en las redes sociales de Nick Jonas y ha recibido muchos comentarios por parte de sus seguidores.



Algunos de los internautas aseguran que ahora es el “Nick latino” o también comentan “los sueños se cumplen, me moría por verlos bailar juntos”.

'Dancing With Myself'

El nuevo reality de televisión, según la premisa de ‘NBC’, está inspirado en “los millones que sintonizan las últimas modas de baile en las redes sociales”. Además, la presentadora es Camille Kostek, quien ya ha dirigido este tipo de programas.

En ese sentido, la competencia es para personas del común que semanalmente tendrán unos desafíos de baile establecidos por los tres jueces del programa: Shakira, Nick Jonas y Liza Koshy -actriz e influenciadora-, aunque también habrá invitados especiales para que realicen sus rutinas.



Después de que los participantes demuestren sus dotes bailando, los jueces eligen a su favorito para que continúe a la siguiente ronda. Sin embargo, quien toma la decisión definitiva sobre quién es el ganador es la audiencia.



Esta premisa llega con una diferencia muy pronunciada al respecto de otras competencias de baile como ‘So You Think You Can Dance’, en donde se trata de bailarines profesionales que, junto con coreógrafos, organizan rutinas más elaboradas.

