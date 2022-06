En el 2002 el mundo conoció a Cillian Murphy, un actor escocés que se movía entre el mundo de los cortometrajes y algunas apariciones en televisión, cuando interpretó a un sobreviviente de una epidemia que convertía a los humanos en rabiosos asesinos en 28 días después.

Dos décadas después y con una carrera signada en personajes profundos, marcados por el dolor, y tras una poderosa presencia frente a las cámaras, ahora Murphy encara el final de 'Peaky Blinders', la serie que afianza su gran trabajo interpretativo como 'Thomas Shelby' (el líder de una familia de mafiosos).



De nuevo corre por su vida, pero contra enemigos con sed de poder en una fría y oscura Birmingham de principios de la década de los 30.



Las peleas, las traiciones, la violencia y el aliento de la muerte respirándole muy cerca a este linaje poderoso del hampa se convirtieron, poco a poco, en una pieza de culto y en una de las producciones británicas más queridas en el mundo.



Tras su estreno en el 2013 en la cadena 'BBC2' y luego de su paso al mercado internacional a través de Netflix, Cillian Murphy y sus secuaces han logrado sobrepasar la narrativa de los vaivenes de un capo, para dar paso a un retrato más humano de un personaje que llegó quebrado de la Primera Guerra y se abrió paso en el oscuro reino de las malas calles. El 10 de junio estrena su nueva temporada.



'Thomas Shelby' (Murphy) llega a la política, pero es más peligroso. Foto: Netflix

“Ni siquiera sabíamos que la iban a renovar y pasó. Luego la adquirió Netflix y la pusieron en una plataforma donde todos podían verla. Y la gente empezó a vestirse como los personajes y a cortarse el cabello igual... No solo en el Reino Unido o Irlanda, sino en todas partes. La gente abrió bares y se hizo tatuajes como en la serie, y ahí supimos que había una especie de espíritu de la época que los fanáticos estaban abrazando”, explicó el protagonista en charla reciente.



Hasta una tienda de salchichas revelaba sin pudor su nombre, Porky Blinders, en honor a la serie.



'Peaky Blinders' era el nombre con el que se conocía a la banda liderada por un 'Shelby' que regresa desde hoy en la sexta temporada como un líder desgastado, fuera de sí y con la sensación de estar fracturado emocionalmente.



“Cuando dejamos a 'Tommy' al término de la quinta temporada, se percibió como que finalmente había perdido el control, como que por primera vez en su vida no estaba por delante de todos los demás. La culminación de todos estos pensamientos suicidas, y estas alucinaciones que ya estaba experimentando”, define el propio Murphy, acerca del nuevo ciclo.

Ahora afronta también el ascenso del fascismo. “Pero otra vez, el ascenso de mi personaje es el centro de todo: es un corredor de apuestas legales; luego, de la nada, se convierte en miembro del Parlamento, y ahora se mezcla con Winston Churchill y va más allá en esta temporada”, recalca.

La idea completa de la serie se basa en el trauma de aquellos hombres que volvían de la Primera Guerra Mundial destrozados, lo que ahora se conoce como el estrés postraumático. Muestra cómo estos hombres trataron de insertarse de nuevo en la sociedad y lo difícil que resultó para ellos lograr ese objetivo.



Han sido muchos años (con algunas pausas) muy interesantes para el protagonista, quien reconoce la huella que le dejará esta historia.



“Tenía 36 años cuando empecé a interpretar a 'Shelby' y ahora tengo 46, así que sin duda es una década. Y eso sucede con todos los que estamos desde el principio. Es un regalo poder interpretar a un personaje por tanto tiempo y poder envejecer con uno como este”, recalca el actor acerca de esta producción de época que se toma sus licencias para darle un aire contemporáneo a la trama.



'Peaky Blinders' es una serie de época con una banda sonora roquera y contemporánea. Foto: Netflix

Uno de los elementos más interesantes en ese aspecto es la inclusión de rock y música contemporánea de David Bowie, Leonard Cohen, Anna Calvi o Radiohead, que marcó un interesante contraste dentro de la narrativa que caló con los fanáticos del rock y las batallas de poder.



Pero lo que ha convertido a 'Thomas Shelby' en un personaje exitoso en Netflix ha sido su evolución constante y una personalidad muy frágil y llena de retos que lo humanizan.

“Siempre que regreso al personaje me encanta que me lleva a esos retos en los que digo: '¿Dios mío, podré hacer esto?'… Luego me sorprendo y sigo adelante, siempre me lleva más allá. Es fácil verse bien con un cigarrillo en la boca frente a la cámara, pero no es fácil tener una verdadera crisis emocional alrededor de los hijos de 'Tommy' o de sus relaciones. Esos asuntos hacen que me guste el papel”, insiste.



“No quiero arruinar la sorpresa, así que solo diré que 'Thomas' se enfrentará a enemigos y demonios más poderosos que cualquiera que haya enfrentado antes”, agrega el creador de la serie Steven Knight.



Murphy responde: “Steven siempre ha tenido un final en mente. La pandemia arruinó un poco las cosas, pero ahora tiene planes de hacer una película. Este será un adiós como serie, esperemos que a él siempre se le ocurren más ideas y siempre son buenas”.

