El siguiente programa no contiene escenas de sexo o violencia, o son moderadas. Esto es algo que se ha vuelto común ver y que, sabemos, no sirve para nada. Tal vez deberíamos cambiar esos criterios.

Sexo. Es raro que digan que un noticiero no tiene sexo mientras las presentadoras están que explotan de exuberancia corporal, o cuando un programa de chistes hace dar la vueltica a la chica guapa, o cuando en el 'reality' todo es tetas y culos…



Y sin embargo, estos programas dicen que no tienen incitación al sexo. En todo caso, eso no debería existir: el cuerpo no es pecado, ya que el sexo es expresión de lo humano. Y es que es raro eso de que lo que más moleste a una sociedad sea lo sexual, que ese sea el mantra que nos defina, cuando es una práctica corporal de expresión humana.



Violencia. Las noticias, el deporte, los concursos, las películas, las telenovelas son todas unas odas a esas violencias. Pero dicen que no, que son programas con cero violencias. O sea, no sirve para nada eso de violencia como criterio ético.

Y lo peor está en que todo es violento, ya que los jefes políticos hablan con violencia y odio, los comentaristas de fútbol usan la violencia verbal, los periodistas y humoristas exhiben racismos, clasismos, xenofobias como mantra común.



Todo es muy violento. Entonces, ¿qué hacer? Dejar de lavarse las manos, este fariseísmo de que hacemos algo mientras explotamos sexo y violencia como rating y política. Y asumir como criterios de calidad de contenidos a las nuevas éticas y políticas que guían nuestra sociedad: feminismos, diversidades, respeto por los otros.

Si hiciéramos este cambio, antes de comenzar debería decir: el siguiente programa o película contiene escenas de machismo en tanto por ciento, situaciones de racismo en %, xenofobia en %, clasismo en % y homofobia en %. Así se pondría en evidencia todas estas situaciones de discriminación que son comunes en nuestras pantallas.



Si se pusieran estos anuncios, por lo menos los espectadores y los productores podrían pensar un tris sobre sus violencias normalizadas. Y así iríamos todos tomando conciencia sobre nuestros modos naturalizados de discriminación, exclusión y violencia, que son el machismo, el racismo, el clasismo, la xenofobia y la homofobia.



Censuras. Fiscal, contralor y procuradora de bolsillo para perseguir a los críticos; medios comprados para denigrar a quien investigue; ciberpatrullaje de la Policía a los periodistas que se atrevan a informar con criterio; allanamiento de medios por la Fiscalía; censura legal a quien denuncie a los corruptos… y todo porque según el fiscal los periodistas son “delincuentes parapetados”. Bienvenidos a Duquezuela. Ante la ley mordaza de la política plagiaria, el Presidente tuitea: “Cualquier amenaza a ese principio (de la libertad de expresión) debe ser objetada”. Ojalá esta vez, el señor que dice gobernar sí cumpla su palabra, ya que siempre dice lo correcto y luego actúa lo contrario. ¡Veremos si cumple!



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

