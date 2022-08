Buena suerte, Leo Grande –Good Luck to you, Leo Grande– es la frase de despedida que le da título a una película erótica; Leo Grande es el alias de un acompañante que presta sus servicios sexuales a través de una página web. En español, Leo Grande tiene una connotación muy sexual, de tamaño, un doble sentido que está lejos de su significado real en inglés: no es más que un nombre.

–¿O sea que el título en español es como Good luck to you, Big Leo?– se pregunta la directora Sophie Hyde en la entrevista por el estreno de su nueva película.

–Exacto.

–(Se ríe) No, para nada. La guionista (Katy Brand) solo puso un nombre y en inglés no tiene ese significado (Grande se pronuncia hasta la D de forma marcada como un T), aunque es divertido que en español pueda tener esa connotación porque Daryl (McCormack, el protagonista) es enorme, quiero decir alto (risas)… Pero no, es solamente un nombre.



Hablamos de Buena suerte, Leo Grande (Good Luck to You, Leo Grande), que es una de las historias íntimas más revolucionarias y emotivas de los últimos tiempos. Los primeros minutos proponen una comedia sexual en la que una mujer de 56 años, jubilada y viuda, quiere revivir –o mejor, vivir– lo que no ha conocido en la cama con un joven y atractivo acompañante; pero con el correr del tiempo este par de personajes explotan –no solo en lo sexual– sino en lo emocional y el espectador termina montado en una montaña rusa que va de la risa a las lágrimas pasando por la rabia y la desazón.

Los actores con la directora del filme, la australiana Sophie Hyde. Foto: Cine Colombia

Sophie Hyde es una reconocida directora, guionista y productora australiana que tiene a cuestas una larga lista de títulos documentales, miniseries y producciones para la televisión de su país. Le gusta tomar riesgos en lo que hace y contar historias poco convencionales. Su primer largometraje de ficción, 54 Tuesdays, es sobre un adolescente que debe enfrentar el cambio de género de su madre y al que le quedan pocos días para compartir con ella como mujer, y ahora, en Buena suerte, Leo Grande logra un relato casi claustrofóbico en el que los dos protagonistas pasan la mayor parte del filme dentro de un cuarto de hotel.



Junto a Daryl McCormack, muy famoso por su papel en la serie Peaky Blinders, está la tremenda Emma Thompson, a quien le sobran créditos. Ganadora de dos premios Óscar y con una filmografía de un centenar de títulos, la británica encarna a Nancy Stokes, una mujer madura que transgrede sus rectos principios morales –fue profesora de religión y filosofía– para contratar a un prostituto con el que pueda ejecutar las posiciones sexuales en busca en un orgasmo, una sensación que jamás experimentó en sus tres décadas de matrimonio. Pero el juego sexual de Nancy y Leo Grande (McCormack), que tienen sus encuentros en un céntrico hotel de Londres, irá más lejos: aquí aflorarán la culpa, el rencor, la vergüenza, el qué dirán, las mentiras y los verdaderos deseos.

Sophie, esta película es sobre sexo, pero también sobre las expectativas…

Sin duda. La película se centra en las expectativas que tenemos de otros y lo que los demás esperan de nosotros; también sobre las revelaciones de cosas que no son evidentes en las personalidades. Cuando conoces a alguien en la vida real, te das cuenta de la humanidad que tienes enfrente, de las cosas que tienes en común o no con esa persona y buscas lo que te permite conectar. Creo que pasamos mucho tiempo hablando con las mismas personas en la vida, gente que es como nosotros, cuando llega alguien con una diferencia, esa tiene la capacidad de sorprenderte.

Una película como esta debe ser un tremendo reto: dos grandiosos actores y un cuarto de hotel: es una gran historia en un espacio pequeño donde ocurre una montaña rusa emocional.



Creo que estuve muy emocionada con la idea de hacer una película así, con los actores en un solo ambiente, enfocados únicamente en el paisaje emocional, en los cuerpos desnudos; pero entonces cuando empiezas a producirla te das cuenta de que necesitas darle placer y mantener la atención a la audiencia, y es muy duro hallar el balance en un relato así. Podrías salir y rodar en ambientes exteriores hermosos, crear cosas de otra manera, pero en un encierro así la relación entre los actores está constantemente cambiando, creciendo y sorprendiéndonos. Visualmente quisimos movernos de manera elegante, usamos cámaras de mano que nos daban mejor resultado en ese espacio pequeño. Y el diseño sonoro también está centrado en el progreso de la historia acompañando los cambios emocionales que ves y sientes en ese mismo espacio. Ves el punto de vista de los actores, sus conversaciones y en algún momento sientes lo que ellos están sintiendo, algo que era muy importante para mí, sentir con los actores. Esa fue la intención de entrar al espacio desde una perspectiva particular. Todo fue un reto y un reto enorme, pero tener a dos actores fantásticos, el equipo creativo, los diseñadores de sonido, todo fue fantástico y todos hicieron un trabajo fenomenal.

La dos veces ganadora del Óscar Emma Thompson interpreta a una mujer que entra en conflicto cuando aspira a tener un orgasmo. Foto: Cine Colombia

Tiene razón, la música es clave aquí, pero creo que hasta el clima que se ve por las ventanas es otro protagonista más.

Es divertido lo que me comentas porque es muy inusual rodar historias de sexo con la luz del día, y fue algo en lo que enfatizamos mucho, quería que se viera el clima y qué hora del día era; casi que en cada escena la ventana se convierte en un elemento más que refleja los cambios que transcurren en la habitación, no es el mismo ambiente cuando llueve o cuando se ve soleado. De alguna manera se vuelven elementos cruciales de los sentimientos que fluyen en el espacio.

Daryl McComarck es famoso por su papel en la serie 'Peaky Blinders'. Foto: Cine Colombia

¿Como preparación para el filme, tuvo contacto con trabajadores sexuales?

Sí. Conversé con muchos trabajadores sexuales porque quería encontrar sentido a lo que hacía en la ficción, además de darles la importancia que se merecen sus historias, encontré muchas y muy distintas, además tuvimos un puñado de consultores para el guion; de hecho, eso fue cambiando las características del personaje de Leo. Intentamos ser auténticos, no nos enfocamos en contar la historia de un trabajador sexual cualquiera porque es una situación muy diferente para todo el mundo, queríamos tener un relato específico y único que pudiéramos llevar de la mejor manera.



Además de actores excepcionales, Emma y Daryl logran una química bellísima en la pantalla. ¿Cuándo supo que eran su pareja?

Emma ya estaba en el proyecto cuando yo llegué y fue parte fundamental para que yo me subiera, sentí que ella era la Nancy perfecta y para quien Katy Brand escribió el personaje. Para Leo audicionamos a muchos actores, gente muy buena, sabíamos que era una oportunidad importante, así que Daryl y Emma llegaron por separado al proyecto. La elección de Daryl fue la mejor, es muy bueno, generoso y amable, y se interesa mucho en lo que hace; físicamente es enorme e imponente, pero nuestra idea con Leo era que no se viera así, sino que transmitiera bondad como una de sus más grandes cualidades, incluso a través de su parte física. Fue algo emocionante para nosotros. Fíjate que para él pudo ser un riesgo, un reto, tener a Emma Thompson del otro lado en un momento en que su personaje quiere resolver un lío grande, pero trabajamos muy de cerca juntos, y Daryl siempre estuvo dispuesto a dar lo mejor de él porque se tiene mucha confianza.

¿Cuál es ese mensaje del filme que quiere que la audiencia se lleve?

Espero que los espectadores disfruten la película, que entiendan que al final estamos hablando de sentimientos y de que hay experiencias sexuales que deberían normalizarse, pero, sobre todo, que la gente piense que no se ha discutido lo suficiente sobre esa vergüenza que sentimos por nuestros cuerpos. Y realmente mucho de esta historia tiene que ver con la vergüenza corporal, de cómo la pena emerge durante el sexo y a veces no deja que nos conectemos realmente con otras personas. Me encantaría que la gente se quede con esa inquietud en mente.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

