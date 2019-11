Disney enciende la competencia mundial por el ‘streaming’

Disney+ se sumó a la competencia de Netflix, Amazon Prime y Apple TV+ por el favoritismo del público. El servicio de ‘streaming’ de The Walt Disney Company llegó este 12 de noviembre a Estados Unidos, Canadá y Países Bajos con casi 500 películas y 7.500 episodios de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.



El nuevo competidor llega a la pelea con un elemento ganador: la nostalgia. “Disney+ ofrece una experiencia de entretenimiento excepcional, presentando nuestra biblioteca de preciadas películas, series de televisión y contenido original exclusivo”, dijo Robert A. Iger, presidente de The Walt Disney Company.

Como parte del lanzamiento, el servicio estrenó sus primeras series y películas originales, entre ellas ‘The Mandalorian’, la primera serie épica ‘live action’ de la saga Star Wars; ‘La dama y el vagabundo’, una nueva versión ‘live action’ del clásico animado de 1955, y ‘High School Musical: The Musical: The Series’, una nueva serie escrita y ambientada en la secundaria de la vida real que fue presentada en la exitosa franquicia.



En su primer día, Disney+ alcanzó los 10 millones de usuarios, por encima de los 8 millones que los analistas habían proyectado. Sin embargo, el servicio ofrece una prueba gratuita de siete días, y parte de los usuarios que se han registrado no se han convertido aún en suscriptores de pago.



El servicio está disponible por 6,99 dólares al mes en Estados Unidos, y ofrece un paquete por 12,99 al mes con acceso a Disney+, Hulu (con anuncios) y ESPN+.



Lea también: Netflix, Amazon Prime o Disney + ¿Con cuál quedarse?



Disney+ llegará el 19 de noviembre a Australia, Nueva Zelanda y Puerto Rico, mientras que a Europa occidental llegará el 31 de marzo del próximo año y a Latinoamérica, a partir de finales del 2020.

Disney+ ofrece una experiencia de entretenimiento excepcional, presentando nuestra biblioteca de preciadas películas, series de televisión y contenido original exclusivo FACEBOOK

TWITTER

Este crecimiento de ofertas de ‘streaming’ hacen que los usuarios de estos servicios, que en EE. UU. suman 90 millones de hogares, tengan más opciones para consumir contenido ‘on demand’. Estos son los 4 rivales de Disney+ en esta guerra por el ‘streaming’:

Netflix

Comenzó en 1997 como un servicio de alquiler de DVD antes de convertirse, diez años después, en una plataforma de series y películas a la carta por suscripción. Con sede en California, la compañía invierte fuertemente en contenido original (‘The Crown’, ‘House of Cards’, ‘Black Mirror’, entre muchas otras), tanto en inglés como en otros idiomas, lo que permite a producciones como la serie española La casa de papel proyectarse internacionalmente. A finales de septiembre, Netflix superó los 158 millones de suscriptores en unos 190 países. La suscripción mensual cuesta entre 9 y 16 dólares por mes en Estados Unidos.

Hulu

En 2007, grandes cadenas ya veteranas como ABC, Fox, NBC, Universal y Disney se unieron para crear Hulu. En un comienzo fue gratuito, pero en el 2016 se convirtió en una plataforma por suscripción. Al igual que Netflix, se ha distinguido por crear sus propios programas. No hay duda de que su producto estrella es ‘The Handmaid’s Tale’ (‘El cuento de la criada’), serie ganadora de varios premios Emmy entre el 2017 y el 2018. También se destacan ‘The Path’ y ‘Futuremany Runaways’. Un plus de Hulu es que tiene una completa biblioteca de programas de televisión recientes, por encima de Netflix y Amazon, y ofrece contenido en 4K. La suscripción va desde los 8 dólares por mes con anuncios, 12 dólares por mes sin publicidad y 40 dólares por mes para TV en vivo y ‘on demand’.

Apple TV+

Desde el 1.º de noviembre, Apple TV+ está disponible en más de 100 países desde 4,99 dólares por mes, con una oferta limitada de contenido original, que el gigante tecnológico se ha comprometido a ampliar en los próximos meses. Los compradores de un nuevo iPad, iPhone o computadora MacBook o iMac durante el 2019 obtendrán una suscripción de un año a la plataforma. Sin embargo, la escasez de productos ha sido criticada por la audiencia, que durante el primer mes solo recibió 8 estrenos.

Amazon Prime Video

Este es un servicio de videos en línea que hace parte de Amazon, la compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en nube. Al igual que Netflix, cuenta con una amplia variedad de contenidos para descarga, películas y series exclusivas, como ‘The Man in the High Castle’, ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ o la famosa serie ‘Mozart in the Jungle’, que obtuvo un Globo de Oro a mejor serie de comedia en el 2016. La suscripción mensual tiene un costo de 5,99 dólares. Ya superó los 100 millones de suscriptores.

WarnerMedia se une a la contienda

En julio, WarnerMedia, de AT&T, anunció su servicio de ‘streaming’: HBO Max. El lanzamiento del servicio está previsto para el año 2020 y le está apostando a programas de culto como ‘Friends’ -que le arrebató a Netflix- y ‘Game of Thrones’, además del enorme catálogo de series y películas de Warner y nuevas producciones originales. Los expertos estiman un precio entre 15 y 17 dólares por mes. Hasta el momento no se ha anunciado lanzamiento en América Latina.



REDACCIÓN DOMINGO