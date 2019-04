Las series que ya anunció el ‘Netflix de Disney' para su lanzamiento

Disney

Por supuesto, Disney Plus tendrá disponibles todas las películas de Pixar, pero también sacará provecho de algunos de sus dibujos animados más famosos. Por ejemplo, lanzará una serie animada sobre la película 'Monsters Inc', que continuará la historia de Mike y Sulley y se llamará 'Monsters at work', y un cortometraje sobre Forky, de 'Toy Story 4', que se llamará 'Forky hace una pregunta'.