Series y películas que hablan de esclavitud y que hay que ver

La serie The Underground Railroad se está convirtiendo poco a poco en un fenómeno y algunos críticos la consideran como una de las mejores producciones de este año. Una historia alrededor de la esclavitud ha puesto de nuevo el tema en el centro de la discusión y el debate, gracias al impresionante trabajo del director Barry Jenkins (recordado por Moonlight), quien dirigió los diez episodios de esta producción para Amazon Prime Video.

La serie inspirada en la novela El tren subterráneo, escrita por Colson Whitehead y que el Premio Pulitzer 2017 y el National Book Award en el 2017.



Un reto para Jenkins, quien decidió convertir en imágenes la dura existencia de Cora, una joven esclava de una plantación de algodón en Georgia, huérfana y que tiene que lidiar todos los días con la crueldad y el maltrato hasta que descubre una historia alrededor de un tren subterráneo clandestino y decide ir en su búsqueda para alcanzar su libertad.



The Underground Railroad Foto: Amazon Prime Video

Dramática, brutal, llena de esperanza y con ciertos trazos de realismo mágico en sus escenas (algo que ha reconocido la crítica) esta producción reactiva el interés en un tema complicado alrededor de la esclavitud, que ha sido abordado desde el melodrama demoledor con clásicos como la serie Raíces que a finales de los 70 se convirtió en un clásico, al contar la historia de Kunta Kinte, que es arrancado de su tierra africana y termina en como esclavo a Norteamérica.

Esta producción, que no se encuentra en plataformas de streaming en Colombia y que hasta tuvo una nueva versión en el 2016 en el canal de TV History, es uno de los referentes más importantes de este tipo de propuestas. Pero no es el único.



Una película que también está disponible en Amazon Prime Video es El color púrpura, otro clásico dirigido por Steven Spielberg, que contaba la vida de Celie (en la piel de una joven Whoopi Goldberg), que tiene que lidiar con el machismo y una sociedad que ha logrado abolir la esclavitud, pero parece no haber aprendido la lección.



Tuvo poderosas reacciones de la crítica y la impresionante cifra de nueve nominaciones al Óscar, aunque no se llevó ninguno, sin embargo es otra propuesta muy profunda para entender temas como la exclusión, el maltrato y, sobre todo, la redención.

Un contexto argumental que se amolda también a la famosa 12 años de esclavitud, la historia de Solomon Northup, un afroamericano libre en 1850, que tras ser secuestrado es convertido en esclavo y sufre maltrato en una zona rural de Lousiana. Extrañamente, esta película no está disponible en plataformas, al igual que Amistad, que toca este tema y que también fue dirigida por Spielberg.



Algo que también explora la miniserie Una mujer hecha a sí misma, pero desde una perspectiva un poco diferente, ya que cuenta la historia de la primera emprendedora estadounidense que alcanzó el éxito y la riqueza. Ella hija de esclavos y consiguió crear un imperio de productos de belleza. Octavia Spencer asumió el rol principal, marcando un estilo muy particular y poderoso de una mujer que supo enfrentar los prejuicios sociales. La serie se encuentra disponible en Netflix.



En otro giro radical, también está Django sin cadenas, el western de Quentin Tarantino que causó polémica en algunos sectores de la sociedad estadounidense por su particular manera de contar y e ironizar acerca del racismo en el país, a través de una trama violenta, a veces ligera y llena de momentos divertidos, a pesar de contar el viaje de un esclavo que se une a un caza recompensas alemán para acabar con una banda y así poder luego ir a salvar a su esposa, encerrada en una plantación de un terrateniente. Con Jaime Foxx, Samuel L. Jackson y Christophe Waltz. También está disponible en Netflix.

n un tono más serio y reflexivo se puede ubicar la serie documental Esclavitud Siglo XXI, que analiza el fenómeno desde una perspectiva amplia y contemporánea. Dirigido por Bruno Barreto, este proyecto investiga a partir de temas específicos como la cultura, el sexo, la explotación rural y la globalización.



Se trata de una propuesta profunda y que reconoce que la esclavitud es un tema tan cercano y relevante, que merece ser revisado todo el tiempo. Se puede en la plataforma HBO GO.



Aunque enfocada en el tráfico infantil y envuelta en el género del policíaco, también cabe la película Yo soy todas las niñas, ya que cumple desde la ficción un tema muy complejo, pero lo lleva de una manera sobria, sin excesos y consigue llamar la atención sobre el mismo y la dolorosa extensión del concepto de esclavitud y explotación.



