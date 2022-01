El puente de Reyes de Colombia es la mejor excusa para revisar algunas de las opciones que hay en el apartado de películas y series. La apuesta tiene un halo familiar, de nostalgia y un poco de aventura y ciencia.

Uno de los estrenos más comentados y criticados es la nueva versión de Rebelde, una telenovela juvenil que fue un éxito entre 2004 y 2006. Una actualización de la receta de romance y música bajo la mirada de una nueva generación. Un molde para nostálgicos, pero que busca llamar la atención de nuevas audiencias. La serie ya está disponible en Netflix.



La misma plataforma tiene una propuesta de ciencia ficción y drama juvenil, de la mano de Chloë Grace Moretz y Raúl Castillo, que protagonizan Madre /Androide, que cuenta las peripecias de una pareja por sobrevivir en un mundo en guerra frontal contra robots. Georgia (Grace Moretz) está embarazada y debe llegar a un lugar seguro para traer al mundo a su bebé.



Y siguiendo con el tema de la familia, pero en un presente más amable, Amazon Prime Video tiene disponible la película Coda, versión estadounidense de la premiada producción francesa La familia Bélier. En esta nueva apuesta, con Emilia Jones, Eugenio Derbez y Marlee Matlin en los papeles principales, se cuenta las peripecias de una adolescente que vive con sus padres y hermanos (ellos son sordos y ella es la única que puede oír) y que un día descubre un gran talento para la música.

También se puede ver la película The Tender Bar, protagonizada por Ben Affleck y Tye Sheridan y dirigida por George Clooney. La trama gira en torno a J.R., un niño sin padre que crece a la luz de un bar y genera un vínculo muy especial con su tío Charlie, que trabaja en ese lugar.

HBO Max ya tiene entre sus propuestas la más reciente película de Will Smith Rey Richard: una familia ganadora. Ambientada en los 80 y con un tono de drama emotivo, la historia revive la experiencia de un padre que decide orientar la vida de dos de sus hijas hacia la práctica del tenis: Venus y Serena Williams, que luego se convertirían en estrellas mundiales de ese deporte.

La plataforma también tiene la serie española Todo lo otro, que sigue la vida de un grupo de amigos que ya han llegado a los 30 años y experimentan los sobresaltos de la vida con sus alegrías, penurias y excesos en un Madrid acelerada e intensa.

En Disney Plus una apuesta para no perderse es Spin, una cinta que habla del poder de la música y que ofrece una mirada multicultural de la juventud. La trama se centra en Rhea, una joven que descubre su pasión por las mezclas y el trabajo de ser DJ cuando conoce a Max. Un encuentro que le cambia la vida por completo.

Además, del programa Voluntarios: todo por la ciencia, un espacio presentado por el mexicano Adal Ramones, quien guía a la audiencia en una aventura científica que toma como punto de partida algunas preguntas habituales (y no tan habituales) acerca de cómo funcionan las cosas.

Sumado a situaciones cotidianas que desencadenan muchos interrogantes. Para ello, contará con un equipo que llevará a cabo experimentos para saber: ¿Por qué algunos sonidos molestan más que otros? ¿Cuánto frío pueden soportar los seres humanos? y ¿Por qué duele tanto sacarse un pelo de la nariz?



Otras alternativas

Paramount Plus ya estrenó la segunda temporada de Departure, un thriller que explora el trabajo de un grupo de investigadores que buscan resolver los misterios alrededor de impactantes desastres aéreos, marítimos y terrestres. La serie está protagonizada Archie Panjabi (The Good Wife).

Directv Go tiene entre sus opciones la comedia con tintes de drama Nuestro último verano en Escocia, una comedia que ironiza acerca del matrimonio y las relaciones familiares. Cuenta con las actuaciones de Rosamund Pike y David Tennant.

Igualmente, Star+ ya tiene disponible el primer episodio de la temporada final de la serie This is Us. Con una narrativa innovadora y emotiva, la serie que ya cuenta con cinco temporadas, ha cautivado a los espectadores con la historia de la familia Pearson a través de los años, en un conmovedor viaje en el tiempo entre el pasado, el presente y el futuro.

Desde Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como padres jóvenes en la década de 1980 hasta sus hijos adultos, Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) y Randall (Sterling K. Brown), en busca de amor y realización en el presente.



