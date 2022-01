Con muchos estudiantes de vacaciones, las plataformas de streaming se convierten en una opción para el fin de semana.

Uno de los estrenos fuertes del streaming esta semana es 'Eternals', la más reciente película de Marvel que ya se encuentra disponible en Disney Plus. La cinta generó polémica por ser la primera de la compañía en tener escenas de sexo e incluir a una pareja gay entre sus superhéroes.



(Además: El terror de Hollywood: los bajos instintos de sus actores adictos al sexo)



Los 'Eternos' son un nuevo grupo de superhéroes míticos que deben reunirse para salvar de nuevo a la humanidad. La mexicana Salma Hayek forma parte del elenco.

Facebook Twitter Linkedin

Denzel Washington y Frances McDormand en esta nueva versión de la obra de Shakespeare. Foto: Apple TV+

'La tragedia de Macbeth' debuta en Apple TV+, con Denzel Washington y Frances McDormand como protagonistas. Esta es una versión en blanco y negro y con un denso aire de pesadilla, dirigida por Joel Coen, que quiso afrontar solo una nueva aventura cinematográfica. Siempre había trabajado con su hermano Ethan, y juntos dieron vida a clásicos como Sangre simple, Fargo, No Country for Old Men o la divertida El gran Lebowski, entre más de una veintena de producciones.

Netflix tiene dos títulos recomendados: el primero es 'Archivo 81', una trama de terror en la que un archivista convierte la obra e investigación de una cineasta en el objeto de un peligroso culto; y 'La casa', que relata la cotidianidad de un grupo de personas que conviven y cuyas actividades se cuentan a través de relatos surrealistas y en stop motion.

HBO Max le apunta al humor negro: ya están disponibles los tres primeros episodios de 'Peacemaker', este superhéroe incorrecto y violento, famoso por la película El escuadrón suicida.



(Le sugerimos: Viggo Mortensen: las plataformas no acabarán con el cine)



Y vuelve la tragedia con un nuevo episodio de 'Euphoria', la serie que protagoniza Zendaya y que en esta temporada promete más dolor en el universo de los adictos y la rehabilitación.

Facebook Twitter Linkedin

Zendaya interpreta a Rue, una adolescente en rehabilitación. Foto: HBO Max

Para terminar las recomendaciones, Paramount + tiene disponible la primera temporada de la serie dramática 1883, que relata la travesía de la familia Dutton, en su afán por asentarse en el oeste de Norteamérica y escapar de la pobreza. Con Sam Elliott y Faith Hill.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET

Otras noticias