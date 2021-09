Le tenemos el plan para ver series y películas este fin de semana

Aunque es cierto que muchos van a estar pendientes del estreno del primer volumen de la quinta temporada de La casa de papel, la realidad es que otras opciones que merecen la atención de la audiencia. Desde miradas profundas a temas como el atentado del 11 de septiembre; versiones nuevas de cuentos clásicos; conciertos de pop con tono documental; un poco de terror y algo de drama o suspenso.

Ad portas de la conmemoración del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, la plataforma ya tiene disponible la película ¿Cuánto vale la vida?, protagonizada por Michael Keaton y Stanley Tucci.

Esta producción aprovecha un enfoque diferente del devastador ataque terrorista. El Congreso de Estados Unidos encarga al abogado Kenneth Feinberg (Keaton) la gestión del Fondo de Compensación de Víctimas del 9/11. Un reto increíble que implica calcular el valor de una vida para ayudar a las víctimas.

En otro ámbito, también se puede disfrutar de la serie animada The Witcher: la pesadilla del lobo, una derivación de la famosa The Witcher, con Henry Cavill. La nueva producción se enfoca en un guerrero llamado Vesemir, que deja su rutina de matar monstruos solo por dinero, para afrontar un peligro que puede destruir todo su entorno.

Para los fanáticos de las remodelaciones o los cambios en casa , la mejor alternativa es ver la serie ¡A despertar la felicidad! con Marie Kondo!, en la que la estrella del orden en casa da nuevos consejos y profundiza en la idea de una transformación total.

Ahora, analiza los efectos derivados de ordenar que experimentan las personas con las que Marie interactúa. Los espectadores también conocerán la casa de Kondo, a su familia y podrán hacerse una idea de cómo ella promueve la felicidad en su vida cotidiana.

La cantante Billie Eilish llevaba un buen tiempo pensado en crear un espectáculo que sobrepasara los terrenos del pop, la ansiedad juvenil y los ritmos electrónicos o densos que identifican su trabajo musical.

Tras unirse al famoso director de orquesta Gustavo Dudamel, Eilish desarrolló Happier the Ever: una carta de amor para Los Ángeles, que recoge lo mejor de su música, con un interesante documental acerca de la cuidad en la que ella creció y que fue parte esencial de su inspiración.

Asimismo, Disney Plus ofrece la oportunidad de hacer una maratón de los cuatro episodios disponibles (el miércoles se estrena uno nuevo) de la serie animada What... If? Un revolcón a lo que se conoce como el Universo Cinematográfico de Marvel, promoviendo episodios con historias totalmente diferentes a las conocidas de los grandes superhéroes.



¿Qué pasaría si el Capitán América fuese sustituido por la agente Carter? o si Pantera Negra se convirtiera en Star-Lord, de Guardianes de la Galaxía? La respuesta está en la serie episódica.

Escena de la Serie What If...? Foto: Disney Plus / Marvel

Estos arcos argumentales conforman una interesante propuesta para los seguidores incondicionales de Marvel y, aún para quienes son nuevos en estos universos de superhéroes. La experiencia es intensa y muy entretenida.

Para los más nostálgicos, la plataforma ofrece Dinosaurios, una serie estrenada en los 90 y que muestra la vida de los Sinclair, una familia de clase media que vive en un mundo donde los tiranosaurios cumplen una jornada laboral.

Producida por Jim Henson (Los Muppets) fue un retrato un tanto irónico de la vida y las batallas de un dinosaurio tratando de llevar lo mejor posible su papel de padre, esposo y amigo, en un mundo muy parecido al de los humanos.

El estreno que se ha robado más la atención de todo el mundo en esta plataforma es Cenicienta, la nueva versión protagonizada por la cantante Camila Cabello, quien asume una trama divertida y llena de música, pero con un tono novedoso dentro de la trama del famoso cuento clásico.

Camila Cabello y el actor Nicholas Galitzine en una escena de esta nueva versión de 'Cenicienta'. Foto: Amazon Prime Video. Efe

A Ella (la protagonista) no la trasnocha casarse con un príncipe y transformar su vida. Ella quiere realmente impulsar sus propios sueños y trabajar en un proyecto propio, un filón muy contemporáneo que se mezcla fácilmente con la magia y el melodrama, típico de estas producciones.



Da contexto: Así se convirtió Camila Cabello en una Cenicienta revolucionaria.​

También está disponible It: capítulo 2, que retoma la aterradora historia de Pennywise que regresa 27 años después de haber sido derrotado por miembros del 'Club de los Perdedores', para aterrorizar a la ciudad de Derry.

Desde la primera cinta, el sueco Bill Skarsgård interpreta al terrorífico payaso Pennywise. Según el actor, la experiencia fue distinta con un elenco de adultos. Foto: Warner Bros

Los amigos de infancia, ahora adultos, se unen para vencer sus miedos más profundos y destruir a su enemigo.

Mientras que en Nueve perfectos desconocidos, Nicole Kidman lidera un drama con visos de suspenso y autoayuda. La miniserie lleva al espectador por un viaje complejo a las profundidades de almas dañadas que quieren encontrar una luz al fondo del camino.

La serie 'Nueve perfectos desconocidos' es protagonizada y producida por la propia Kidman. Foto: Amazon Prime Video

Con el estreno de un nuevo capítulo cada viernes (ya hay cinco en Amazon Prime Video), se ahonda enMasha (Kidman), una gurú con protocolos muy cuestionables para tratar de darles el equilibrio y la sanidad mental a quienes que llegan a un idílico resort de sanación para cambiar sus vidas.



También puede leer: Nicole Kidman es una peligrosa sanadora espiritual

En una insólita coincidencia, esta alternativa del streaming tiene en su miniserie The White Lotus una historia en la también se habla de encuentros, de personajes que tratan de relajarse y que van revelando aspectos muy oscuros y dramáticos en ese contexto.

En este caso, todo explota a partir de unas vacaciones; descubriendo heridas emocionales de quienes parecen tener una vida perfecta o muy equilibrada. Los diálogos, los giros inesperados y actuaciones muy específicas logran una radiografía de lo mejor y lo peor de la condición humana.

Otro misterio, pero en el frío, es la propuesta de The Head, miniserie que se ambienta en una base de la Antártida y se convierte en el escenario de una masacre.

Terror y una narración que va del presenta al pasado, tratará de explicar los acontecimientos que podrían estar emparentados con algo inusual o inexplicable.

Aquellos que desean mi muerte es otra de las alternativas para tener en cuenta este fin d semana. Protagonizada por Angelina Jolie, esta película la ubica en una aventura de acción con ciertos toques de crítica social.

Hannah, su personaje, es una mujer que afronta un dolor profundo, pero cambiará radicalmente cuando se cruza con Connor, un niño de 12 años que llega hasta su hogar en el bosque huyendo de una pareja de asesinos. La persecución, un incendio y varios obstáculos de la naturaleza pondrán a prueba las habilidades de la protagonista.

